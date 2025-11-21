Η Μόνικα Μπελούτσι θα «συντήσει» τη Μαρία Κάλλας στο θέατρο Παλλάς.

Με αφορμή την προβολή της διεθνούς παραγωγής «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση» η Μόνικα Μπελούτσι επιστρέφει στη χώρα μας, καλεσμένη του πολιτιστικού οργανισμού «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

Η ταινία του Γιάννη Δημολίτσα και του Τομ Βολφ δημιουργήθηκε με αφορμή την παράσταση «Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις», με την οποία η εκθαμβωτική Ιταλίδα ντίβα ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου, χαρίζοντας τρεις ανεπανάληπτες ιστορικές βραδιές στο Ηρώδειο το 2021, με την πρωτοφανή ζήτηση των Ελλήνων θεατών να ξεπερνά ότι γνωρίζαμε μέχρι τότε για τα sold out θεάματα.

{https://youtu.be/-qq8o5ffih4?si=MO-Yl_fUsX-r-tio}

Αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και ταξιδεύοντας στα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης και της Αμερικής (Festival del Cinema di Roma - Οκτώβριος 2023, 46o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης - Οκτώβριος 2023, MoMA, New York - Ιούνιος 2024, San Sebastián International Film Festival - Σεπτέμβριος 2024, Lyon Lumière Festival - Οκτώβριος 2024) η ταινία που εξερευνά σε βάθος τη ζωή της θρυλικής σοπράνο, με πρωταγωνίστρια την Μόνικα Μπελούτσι αποτελεί μια διεθνή συμπαραγωγή Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας, με την ελληνική συμμετοχή να εκπροσωπούν ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου και η «Faliro House Productions» του Χρήστου Κωνσταντακόπουλου.

Η ταινία θα προβληθεί στην Αθήνα για πρώτη φορά, με αφορμή τα γενέθλια της Μαρίας Κάλλας την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 8 μ.μ. στο Θέατρο Παλλάς, παρουσία της Ιταλίδας σταρ. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση του κοινού με τη Μόνικα Μπελούτσι και τους δημιουργούς και παραγωγούς της ταινίας. Τη συζήτηση πρόκειται να συντονίσει ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μια ιδέα που ξεκίνησε από το backstage ντοκουμέντο του ταλαντούχου Έλληνα κινηματογραφιστή Γιάννη Δημολίτσα στο Ηρώδειο το 2021, επιστρέφει στην Αθήνα τέσσερα χρόνια μετά, για να ολοκληρώσει θριαμβευτικά τον κύκλο της διεθνούς επιτυχίας αυτής της μεγάλης ταινίας.





Maria Callas Monica Bellucci An Encounter, Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια συνάντηση

Η ταινία «Μαρία Κάλλας - Μόνικα Μπελούτσι: Μια Συνάντηση» προσφέρει μια εις βάθος εξερεύνηση της ζωής της θρυλικής σοπράνο και επικεντρώνεται στους προσωπικούς αγώνες και την ανθεκτικότητα που καθόρισαν το ταξίδι της Κάλλας στη ζωή και στην επιτυχία.

Η Κάλλας δεν ήταν απλώς μια παγκοσμίου φήμης σοπράνο - ήταν μια γυναίκα που ξεπέρασε τις αντιξοότητες, μετατρέποντας τον πόνο της σε δύναμη. Η ερμηνεία της Μπελούτσι αποτυπώνει τη χάρη της Κάλλας, ακόμη και στις πιο ευάλωτες στιγμές της, αναδεικνύοντας το πιο σιωπηρό κεφάλαιο της ζωής της.

Για την Μπελούτσι, το να μπει στη θέση της Κάλλας ήταν μια βαθιά προσωπική εμπειρία. Συνδέθηκε με την ευθραυστότητα της Κάλλας και την ίδια στιγμή και τη δύναμή της.

Αυτή η ταινία αποκαλύπτει τον άνθρωπο πίσω από το είδωλο, αντανακλώντας και καλλιτεχνικό ταξίδι της ίδιας της Μπελούτσι, καθώς τιμά την πολυπλοκότητα που μεσολαβεί ανάμεσα στη ντίβα και στην γυναίκα. Αποτελεί, επίσης, ένα πολύτιμο τεκμήριο της διεθνούς περιοδείας της θεατρικής παράστασης «Μαρία Κάλλας: επιστολές και αναμνήσεις», με πρωταγωνίστρια τη Μόνικα Μπελούτσι στον ρόλο της μεγάλης ντίβας της όπερας, σε σκηνοθεσία Τομ Βολφ και παραγωγή της «Λυκόφως». Μέσα από το χρονικό της περιοδείας, παρατηρούμε και συγκρίνουμε δύο διαφορετικές εποχές -τη σημερινή και εκείνη στην οποία μεσουρανούσε η Κάλλας, ενώ ταυτόχρονα γινόμαστε κοινωνοί και μάρτυρες ενός ουσιώδους διαλόγου ανάμεσα στη σπουδαία σύγχρονη Ιταλίδα ηθοποιού και στη φωνής που σημάδεψε τον 20ό αιώνα. Δυο γυναίκες που παρά τις διαφορετικές τους καταβολές συναντιούνται ετεροχρονισμένα χάρη στην αγάπη τους για την τέχνη.



Ο Γιάννης Δημολίτσας και ο Τομ Βολφ συνεργάζονται για να αποδώσουν με νέα αφηγηματικά εργαλεία το πορτρέτο της εμβληματικής μορφής της όπερας, ανατρέχοντας στην παιδική της ηλικία στη Νέα Υόρκη και φτάνοντας στα χρόνια που πέρασε στην Αθήνα, ακολουθώντας την, σε όλη τη μυθική της πορεία προς τη διεθνή καταξίωση, ανατέμνοντας πάντα με σεβασμό και τα προσωπικά της πάθη.



Πληροφορίες



Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025, 20:00

Maria Callas Monica Bellucci An Encounter

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ



Εισιτήρια εδώ