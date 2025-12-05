Το νερό έχει μπει σε σπίτια στη Νέα Πέραμο και έχει καλύψει τα μνήματα στο νεκροταφείο.

Ποτάμι στη μέση του δρόμου της Παλαιάς Εθνικής Αθηνών - Κορίνθου κατέγραψε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ στην Νέα Πέραμο, που τις τελευταίες δύο ώρες σφυροκοπήθηκε από την κακοκαιρία Byron.

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία, ενώ εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Στις εικόνες φαίνεται πως τα μνήματα στο κοιμητήριο έχουν καλυφθεί από το νερό, που πλέον φτάνει το ένα μέτρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq1lw5r1781?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δεκάδες σπίτια παραμένουν παράλληλα πλημμυρισμένα, με τους κατοίκους να καταγγέλλουν πως όλα τα φρεάτια είναι κλειστά.

«Στο σπίτι που βλέπετε, υπάρχει μια ηλικιωμένη γυναίκα. Ακριβώς απέναντι βρίσκονται οι συγγενείς της, τα παιδιά της, τα οποία έχουν έρθει εδώ προκειμένου να δουν αν είναι καλά και δεν μπορεί να φύγει. Χρειάζεται να γίνει κάποια ειδική επιχείρηση προκειμένου με κάποια βάρκα ή άλλο μέσο να μπορέσει η γυναίκα να απομακρυνθεί», περιγράφει ο δημοσιογράφος Κώστας Στάμου.

Κάτοικος της περιοχής δηλώνει ότι ήρθε η Πυροσβεστική αλλά ο ίδιος δεν θέλησε να εγκαταλείψει το σπίτι του, γιατί φοβάται για κλοπές.

Όπως ανέφερε, στο διπλανό σπίτι κατοικεί έγκυος συγγενής του, που δεν μπορεί να μετακινηθεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deq30f0oe1u1?integrationId=40599y14juihe6ly}