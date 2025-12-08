Το Netflix αποκάλυψε την αφίσα της ταινίας Peaky Blinders: The Immortal Man.

Τέσσερα χρόνια μετά το «αντίο» που είπαμε στην οικογένεια Shelby στο φινάλε της σειράς Peaky Blinders, ο Tommy Shelby (Κίλιαν Μέρφι) και η συμμορία του από το Μπέρμιγχαμ επιστρέφουν στο Netflix με την πολυαναμενόμενη ταινία, Peaky Blinders: The Immortal Man.

Το σενάριο της νέας ταινίας υπογράφει ο δημιουργός της σειράς Στίβεν Νάιτ -ο οποίος θα γράψει και το σενάριο του νέου Τζέιμς Μποντ- ενώ η σκηνοθεσία ανήκει στον Τομ Χάρπερ (Wild Rose, Heart of Stone).



Η επερχόμενη ταινία ακολουθεί τους Shelby σε μια νέα εποχή. «Φαίνεται ότι ο Tommy Shelby δεν είχε τελειώσει μαζί μου», δήλωσε ο Μέρφι στο Netflix. «Είναι πολύ ευχάριστο να συνεργάζομαι ξανά με τον Στίβεν Νάιτ και τον Τομ Χάρπερ στην κινηματογραφική εκδοχή του Peaky Blinders. Αυτό είναι για τους φαν» συμπλήρωσε.

Τι είναι το Peaky Blinders: The Immortal Man;

Μπέρμιγχαμ, 1940. Εν μέσω του χάους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Tommy Shelby επιστρέφει από την αυτοεξορία του για να αντιμετωπίσει την πιο καταστροφική του δοκιμασία μέχρι τώρα. Με το μέλλον της οικογένειας και της χώρας να κινδυνεύει, ο Tommy πρέπει να αντιμετωπίσει τους δικούς του δαίμονες και να επιλέξει αν θα αντιμετωπίσει την κληρονομιά του ή θα την καταστρέψει ολοσχερώς. Με διαταγή των Peaky Blinders...

«Η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο και, φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τους Peaky Blinders», δήλωσε ο Νάιτ στο Netflix. «Θα είναι ένα εκρηκτικό κεφάλαιο στην ιστορία των Peaky Blinders. Χωρίς περιορισμούς. Οι Peaky Blinders σε πόλεμο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκτός από τον Κίλιαν Μέρφι, το καστ περιλαμβάνει επίσης τους: Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Σόφι Ραντλ, Πάκι Λι, Τιμ Ροθ, Ίαν Πεκ, Νεντ Ντένεχι, Μπάρι Κιόγκαν, Τζέι Λικούργκο, Στίβεν Γκράχαμ.

Το Peaky Blinders: The Immortal Man θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες στις 6 Μαρτίου 2026 και θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 20 Μαρτίου 2026.