Σύμφωνα με το Year in Search 2025 της Google.

Το 2025 ήταν άλλη μια εξαιρετική χρονιά για το Netflix. Ο «γίγαντας του streaming» ξεπέρασε για άλλη μια φορά τον εαυτό του -όχι μόνο επειδή μόλις εξαγόρασε την Warner Bros. και έφερε τα πάνω κάτω στην κινηματογραφική βιομηχανία- αλλά παρουσιάζοντας την πιο επιτυχημένη ταινία όλων των εποχών και κυκλοφορώντας μια ντουζίνα σειρές που έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο.



Αυτές όλες οι διακρίσεις αντικατοπτρίζονται στην ετήσια ανασκόπηση Year in Search της Google, η οποία για άλλη μια φορά κυριαρχείται από το Netflix.



Κοιτώντας πίσω στο 2024, το Netflix κατέκτησε το 50% των δημοφιλών τηλεοπτικών εκπομπών στο Google Year in Search. Η βρετανική σειρά Baby Reindeer ήταν τότε η τελική νικήτρια, ξεπερνώντας το Fallout του Prime Video που κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Το 2025 ακολουθεί μια παρόμοια τάση. Όσον αφορά τον όγκο, οι σειρές του Netflix δεν ξεπερνούν ακριβώς τις περσινές, αλλά η πλατφόρμα κυριαρχεί στις τρεις κορυφαίες που έχουν κυκλοφορήσει παγκοσμίως.



Παράλληλα, μόνο μία ταινία του Netflix εμφανίζεται στα παγκόσμια charts, η πολυαναμενόμενη συνέχεια Happy Gilmore 2 με τον Άνταμ Σάντλερ.



{https://youtu.be/YKzRPFvky9Y?si=n3QIK-pxtq4M0scZ}



Σημειώνεται ότι τα εν λόγω τσαρτ υπολογίζονται με βάση τα δεδομένα για τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις και δημοσιεύονται ετησίως από την Google. Ας ρίξουμε μια ματιά στις λίστες για να δούμε πώς τα πήγε το Netflix.

{https://youtu.be/Wk5OxqtpBR4?si=G7nthE_LubQBBAqt}

Οι πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές παγκοσμίως το 2025

Το Netflix έχει περισσότερες σειρές στην παγκόσμια δεκάδα από οποιονδήποτε άλλο:

Monster: The Ed Gein Story (Netflix) Squid Game 3 (Netflix) Adolescence (Netflix) Severance (Apple TV) The Summer I Turned Pretty (Prime Video) Pluribus (Apple TV) The White Lotus (HBO) American Primeval (Netflix) Alien: Earth (FX) Landman (Paramount)





{https://youtu.be/zgGTVaG2UiQ?si=BkQr4ADNzVrf8gq_}

Οι πιο δημοφιλείς ταινίες παγκοσμίως το 2025

Μόνο μία ταινία του Netflix φιγουράρει στο Top 10