Η Netflix προχώρησε σε μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην ιστορία της βιομηχανίας ψυχαγωγίας, συμφωνώντας να αποκτήσει τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά στούντιο καθώς και το τμήμα streaming της Warner Bros Discovery έναντι 72 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, σηματοδοτεί μια κομβική μετατόπιση ισχύος στο Χόλιγουντ, καθώς ο πρωτοπόρος του streaming θέτει υπό τον έλεγχό του έναν από τους πιο θρυλικούς και ιστορικούς πυλώνες της αμερικανικής βιομηχανίας θεάματος.

Σύμφωνα με το Reuters, η Netflix επικράτησε έπειτα από μια έντονη εβδομάδα ανταγωνιστικών προσφορών. Η εταιρεία πρόσφερε 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, υπερβαίνοντας την πρόταση της Paramount Skydance, η οποία άγγιζε τα 24 δολάρια. Η τελική συμφωνία αφορά ολόκληρη τη Warner Bros Discovery, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων καλωδιακής τηλεόρασης, τα οποία προβλέπεται να αποσχιστούν σε επόμενη φάση.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε και από αμερικανικά μέσα, με τη Netflix να δηλώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά έναντι 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, κλείνοντας ταχύτατα μια διαδικασία που είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο της Paramount Skydance όσο και της Comcast.

Η εξαγορά προσδίδει στη Netflix πρωτοφανές περιεχόμενο, ενισχύοντας το ήδη κυρίαρχο αποτύπωμά της στη διεθνή αγορά streaming και αναδιατάσσοντας τα δεδομένα στον ανταγωνισμό των μεγάλων στούντιο.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται να αλλάξει δραστικά τον χάρτη των μέσων ενημέρωσης, καθώς η Netflix αποκτά πρόσβαση σε τεράστιες βιβλιοθήκες περιεχομένου, στην υπηρεσία streaming HBO Max, δημοφιλή franchises και μια ισχυρή παραγωγική δομή, με το Χόλιγουντ να παρακολουθεί τις εξελίξεις που ενδέχεται να επανακαθορίσουν το μέλλον της ψυχαγωγίας.