Από 12 έως 14 Δεκεμβρίου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.

Νέα κείμενα, φρέσκες ιδέες και πρωτότυπες θεατρικές προτάσεις συναντιούνται από τις 12 έως τις 14 Δεκεμβρίου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, σε έναν κύκλο παρουσιάσεων, συζητήσεων και επαγγελματικής δικτύωσης. Στόχος είναι να δοθεί χώρος σε νέες φωνές, να ενισχυθεί η διαδρομή των έργων από τη σελίδα στη σκηνή και να δημιουργηθούν γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα σε δημιουργούς, ομάδες, φορείς και κοινό.

Το D-Athens Διονύσια 2025 είναι μια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στο ζωντανό παρόν και το άμεσο μέλλον του ελληνικού θεάτρου. Υλοποιείται από την πολιτιστική πρωτοβουλία «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου», αποτέλεσμα της σύμπραξης του Δήμου Αθηναίων, μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας, με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

Το γράμμα Δ/D

Η πρωτοβουλία, μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δράσεων «D-Αthens», επιθυμεί να αξιοποιήσει ένα παγκόσμιο προνόμιο: το γεγονός ότι το θέατρο γεννήθηκε στην Αθήνα. Το γράμμα Δ, ως μαθηματικό σύμβολο σημαίνει «μεταβολή» και αυτό ακριβώς επιδιώκει μέσα από τις δράσεις του το D Athens: να μετασχηματίσει την αρχαία ελληνική κληρονομιά σε σύγχρονες ιδέες, τις ιδέεςσε πράξη, τα έργα σε παραγωγές, το κοινό σε κοινότητα. To Δ/D είναι άλλωστε και το αρχικό γράμμα στις λέξεις «κλειδιά» του προγράμματος: του Διονύσου, θεού της Δημιουργίας του Δράματος. Του Δήμου, γιατί το θέατρο είναι Δημόσιος χώρος. Του Διαλόγου και της Διαβούλευσης, που είναι η ουσία της Δημοκρατίας. Του Δικτύου και της Διάδοσης, που εξασφαλίζουν την εξωστρέφεια της πόλης.

D-Athens ΔΙΟΝΥΣΙΑ: Ένας νέος θεσμός για τη σύγχρονη δραματουργία

Κεντρικός θεσμός της «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου» είναι τα D-Athens Διονύσια: ένα ετήσιο οικοσύστημα γύρω από τη θεατρική δημιουργία, που εστιάζει στη νέα δραματουργία, τη διεθνή κυκλοφορία των έργων, τα ψηφιακά εργαλεία και μια ζωντανή «αγορά» επαγγελματικών συναντήσεων.

Τα D-Athens Διονύσια, διοργανώνουν διαγωνισμούς, σκηνικές αναγνώσεις, εργαστήρια ανάπτυξης έργων, pitching sessions, συναντήσεις, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σταθερού, διεθνούς κόμβου για το θέατρο του σήμερα και του αύριο.

Τα D-Athens Διονύσια αναπτύσσονται σε τέσσερις άξονες:

Διονύσια Greek (Δεκέμβριος) με κέντρο τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία.

Διονύσια International (Απρίλιος) με διεθνή διαγωνισμό και τμήμα Greek Focus.

Dionysia Agora (Απρίλιος) με διεθνή «αγορά» ιδεών, συμπαραγωγών, συνεργασιών και αφιέρωμα σε μια τιμώμενη χώρα.

Digital Dionysia (όλο το χρόνο) μια ψηφιακή πλατφόρμα με βιβλιοθήκη και κόμβο εργαλείων για κείμενα, μεταφράσεις, onlineπαρουσιάσεις.

D-Athens Διονύσια Greek: Μια γιορτή για το θέατρο… λίγο πριν τις γιορτές (12-14/12)

Μέσα από δύο ανοιχτές προσκλήσεις, το D-Athens συγκεντρώνει, σε ένα τριήμερο, νέα κείμενα σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας και θεατρικές προτάσεις σε στάδιο σύλληψης ή εξέλιξης. Τα έργα παρουσιάζονται ζωντανά, είτε σε μορφή «Πρώτης Ανάγνωσης» (διαγωνιστικό - Μικρά Νέα Διονύσια), είτε ως σύντομα pitches (δικτύωση), μπροστά σε επιτροπή, επαγγελματίες του χώρου και κοινό. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από masterclasses, mentoring, ομιλίες και συζητήσεις (Διασύνδεση), που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή γνώσης και τη δικτύωση ανθρώπων του θεάτρου.

Όσον αφορά στον Διαγωνισμό, τα διακριθέντα έργα συνεχίζουν στο «Δραματουργείο», ένα τρίμηνο εργαστήριο ανατροφοδότησης και εξέλιξης, ενώ παρουσιάζονται και στο GREEK FOCUS της διεθνούς εκδοχής των Διονυσίων. Το έργο που παίρνει την πρώτη θέση αποκτά απευθείας δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνιστικό τμήμα των «Διονύσια International».

Σημειώνεται πάντως ότι δεν πρόκειται για κάποιον αυστηρό διαγωνισμό μεταξύ έργων, αλλά για μια διαδικασία γιορτής και ανάδειξης της ελληνικής δραματουργίας. Αντλώντας έμπνευση από το αρχαίο πρότυπο των Διονυσίων -όταν τα έργα τριών τραγικών ποιητών κρίνονταν για την πρώτη και δεύτερη θέση, ως μια συλλογική άσκηση μνήμης, κρίσης και θεατρικής παιδείας- στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας ζωντανός χώρος συνάντησης, όπου ο «διαγωνισμός» λειτουργεί περισσότερο ως αφορμή για διάλογο, στήριξη και περαιτέρω πορεία, παρά ως μηχανισμός αριστείας ή αποκλεισμού, πρακτική που εκ των πραγμάτων δεν έχει θέση στη θεατρική τέχνη.

Αναλυτικά το τριήμερο πρόγραμμα

Ημέρα 1η – ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ - Μικρά Νέα Διονύσια

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 18.00

Τρία κείμενα σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, που επιλέχθηκαν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης υπό τη θεματική «Φως να ορμήσει», παρουσιάζονται ζωντανά σε μορφή «Πρώτης Ανάγνωσης» ενώπιον κοινού και της επιτροπής που απαρτίζεται από τις/τους (αλφαβητικά):

Δηώ Καγγελάρη, Δήμητρα Κονδυλάκη, Λυδία Κονιόρδου, Γιάννη Καλαβριανό, Βασίλη Κατσικονούρη

18.00 Τίτλος έργου: «Τα μακρινά φώτα χορεύουν για μας»

Συγγραφέας: Μαλανδράκης Μιχάλης

Σκηνοθέτης/μουσική επιμέλεια: Σίμος Κακάλας

Ηθοποιοί (αλφαβητικά):

Εβελίνα Θωμοπούλου, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνος Φέκας

19.30 Τίτλος έργου: «Τηρέας-Shellshocked»

Συγγραφέας: Χρήστος Τζιούκαλιας

Σκηνοθέτης: Θοδωρής Αμπαζής

Ζωντανή μουσική: Κλέων Αντωνίου

Ηθοποιοί (αλφαβητικά):

Ηλέκτρα Καρτάνου, Μανώλης Μαυροματάκης, Μαριλένα Μπαρταλούτσι, Βένια Σταματιάδη

21.00 Τίτλος έργου: «Ψόφιες μύγες»

Συγγραφέας: Μαρία Δριμή

Σκηνοθέτες/μουσική επιμέλεια: Θανάσης Ζερίτης, Νεφέλη Μαϊστράλη

Ηθοποιοί (αλφαβητικά):

Θόδωρος Γράμψας, Διαμαντής Καραναστάσης, Μενέλαος Κυπαρίσσης, Σοφία Μαραθάκη, Μαριλένα Ντρίκου, Μαριέττα Πρωτόπαππα, Γιώργος Τζανάκος

Τα τρία έργα που διαγωνίζονται, επιλέχθηκαν από την τριμελή κριτική επιτροπή-ομάδα του D-Athens Διονύσια (αλφαβητικά): Έρι Κύργια, Ζέττα Πασπαράκη, Έλενα Τριανταφυλλοπούλου.

Υπεύθυνοι παραγωγής-συντονισμός D-Athens Διονύσια (αλφαβητικά):

Δημήτρης Μαγγίνας, Άγγελος Μπούρας

Σχεδιασμός προγράμματος D-Athens Διονύσια: Μαριάννα Κάλμπαρη

Ημέρα 2η – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ - Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 18.00

Ομιλίες, masterclasses, mentoring, στρογγυλή τράπεζα και συζήτηση που στοχεύουν στην ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών, ιδεών και στη δημιουργία ουσιαστικής διασύνδεσης ανάμεσα στους ανθρώπους του θεάτρου και του πολιτισμού.

18.00 – Έρι Κύργια, δραματουργός-δραματολόγος-μεταφράστρια

Έλενα Τριανταφυλλοπούλου, θεατρολόγος- δραματουργός

«Τι είναι το «Δραματουργείο», ο νέος θεσμός του D-Athens;»

Παρουσίαση του «Δραματουργείου» ως νέου θεσμού του D-Athens για τη στήριξη της σύγχρονης ελληνικής γραφής. Πώς λειτουργεί το εργαστήριο ανατροφοδότησης και mentoring μετά το διαγωνιστικό, ποια είναι τα κριτήρια ένταξης, ποιος ο ρόλος των δραματουργών και ποια τα επόμενα βήματα των έργων μέσα στο οικοσύστημα του D-Athens, από τα Διονύσια Greek έως τη διεθνή τους εκδοχή.

18.30 – Ζέττα Πασπαράκη, cultural manager, διευθύντρια παραστατικών τεχνών ΕΛΕVSIS 2023-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

«Πώς συντάσσω μια θεατρική πρόταση και πού / σε ποιόν την απευθύνω;»

Πρακτικός οδηγός για το πώς διαμορφώνεται ένας πλήρης θεατρικός φάκελος: καλλιτεχνικό σκεπτικό, περιγραφή, ομάδα, βιογραφικά, προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα. Συζήτηση για το πώς προσαρμόζουμε την ίδια πρόταση όταν την απευθύνουμε σε φεστιβάλ, κρατικούς οργανισμούς, ιδρύματα ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

19.15 – Νίκος Βερβερίδης, ιδρυτής ELC PRODUCTIONS και της πολιτιστικής πλατφόρμας ελculture

«Πώς / πού αναζητώ χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πρότασης / της ιδέας μου;»

Χαρτογράφηση των βασικών πηγών χρηματοδότησης για το θέατρο σήμερα: επιχορηγήσεις, ιδρύματα, συμπαραγωγές, συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς, χορηγίες. Πώς στήνεται ρεαλιστικός προϋπολογισμός, πώς χτίζουμε βιωσιμότητα πέρα από μια επιχορήγηση και με ποιον τρόπο το D-Athens μπορεί να λειτουργήσει ως «κόμβος» γνωριμιών και συνεργασιών.

20.00 – Γαβριέλλα Τριανταφύλλη, Διευθύντρια Προγραμματισμού και Παραγωγής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

«Πώς κάνω pitching της πρότασης / της ιδέας μου»

Εργαστήριο πάνω στην «τέχνη» του pitching: πώς αφηγούμαστε την ιδέα μας καθαρά, σύντομα και ελκυστικά, πώς οργανώνουμε τον προφορικό λόγο, τις σημειώσεις ή το οπτικό υλικό μας. Τι πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει ένα pitching, ποια λάθη αποφεύγουμε και πώς μετατρέπουμε το άγχος της παρουσίασης σε δημιουργική ενέργεια και σύνδεση με τον συνομιλητή φορέα/ παραγωγό.

[Διάλειμμα]

21.15 Στρογγυλή τράπεζα-συζήτηση:

«Μαζί ίσως κάτι μπορέσουμε να κάνουμε» (Κάρολος Κουν) : Η πολύτιμη δύναμη και δυναμική της ομάδας παλαιότερα και σήμερα

Προσκεκλημένοι και προσκεκλημένες:

Σκηνοθέτες- συνεργάτες του Θεάτρου Τέχνης με σημαντικό έργο και πολύχρονη διαδρομή μέσα από θεατρικές ομάδες (αλφαβητικά): Θοδωρής Αμπαζής, Σίμος Κακάλας, Γιάννης Κακλέας, Στάθης Λιβαθινός

Σκηνοθέτες-τιδες από τη νεότερη γενιά, που ηγούνται ομάδων με γόνιμη και σταθερή παρουσία που δίνει έμφαση στην ελληνική δραματουργία (αλφαβητικά): Βαλέρια Δημητριάδου (C for Circus), Θανάσης Ζερίτης- Νεφέλη Μαϊστράλη (4 Frontal), Χάρης Φραγκούλης (Kursk)

Συντονισμός συζήτησης: Μαριάννα Κάλμπαρη

Ημέρα 3η – ΔΙΚΤΥΩΣΗ - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ώρα έναρξης 17.30

17.30 Απονομή

Η ανακοίνωση της κατάταξης των έργων που έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό, σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση μετά από ψηφοφορία τόσο της κριτικής επιτροπής όσο και του κοινού, καθώς και η ανακοίνωση τριών ακόμα έργων που έχουν επιλεγεί από την τριμελή επιτροπή και διακρίνονται με έπαινο. Το έργο που κατατάσσεται στην πρώτη θέση λαμβάνει απευθείας μέρος στο διαγωνιστικό μέρος των «Διονύσια International».

Και τα έξι διακριθέντα έργα λαμβάνουν μέρος στο «Δραματουργείο», το τρίμηνο εργαστήριο ανατροφοδότησης που τα «προετοιμάζει» για το άνοιγμά τους στη διεθνή παρουσίασή τους στα Διονύσια International (4-7 Απριλίου).

18.30 Pitching

Θεατρικές προτάσεις που επίσης προέκυψαν από ανοιχτή πρόσκληση παρουσιάζονται μέσα από pitches, δίνοντας σε δημιουργούς και ομάδες τη δυνατότητα να συναντήσουν φορείς, παραγωγούς και μελλοντικούς συνεργάτες. Θα παρουσιαστούν δώδεκα ολοκληρωμένες ή εν εξελίξει προτάσεις ελληνικής δραματουργίας των (αλφαβητικά): Μαίρη Βαμβακά, Δήμητρα Βαμβακάρη, Νοεμή Βασιλειάδου, Νικόλας Δροσόπουλος, Ξένια Καλαντζή, Χαρά Κασαράκη, Ελένη Λυκούδη, Χριστίνα Ματθαίου, Γιώργος Μαστρακούλης, Ειρήνη Μπαζάνη, Μερόπη Παπαστεργίου, Μαρία Τσιμά.

Επιμέλεια παρουσιάσεων-συντονισμός: Δημήτρης Μαγγίνας, Άγγελος Μπούρας

9.30 Εορταστικό κλείσιμο του τριημέρου με κρασί, συζήτηση και χριστουγεννιάτικες ευχές.

Σημαντικές πληροφορίες:

Δράση «dt»: Παρουσιάσεις σε… χρόνο dt

Στο πλαίσιο της δικτύωσης, το D-Athens δίνει τη δυνατότητα σε δέκα δημιουργούς να πάρουν το λόγο επί σκηνής και να απευθύνουν πολύ σύντομα μια πρόταση ή ιδέα τους, «σε χρόνο dt» (έως 2 λεπτά). Οι παρουσιάσεις-ιδέες-θέσεις-ανακοινώσεις-αιτήματα θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14/12, με εγγραφές την Παρασκευή 12/12 και το Σάββατο 13/12. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Online ψηφοφορία κοινού - Podcasts

Τα έργα του διαγωνιστικού θα ηχογραφηθούν ζωντανά κατά την «Πρώτη Ανάγνωση» και θα αναρτηθούν ως podcasts στα κανάλια επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων (του ραδιοφωνικού σταθμού 9.84, του Δήμου κ.ά.) και του Θεάτρου Τέχνης, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί και online ψηφοφορία κοινού από το μεσημέρι του Σαββάτου 13/12 έως το μεσημέρι της Κυριακής 14/12.

Ψηφιακό αρχείο

Παράλληλα, στον νέο ιστότοπο του «D Athens- Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου», που βρίσκεται υπό κατασκευή, θα δημιουργηθεί ψηφιακό αρχείο έργων που κατατέθηκαν στον Διαγωνισμό. Θα αναρτηθούν περιλήψεις, ενδεικτικά αποσπάσματα και στοιχεία επικοινωνίας των συγγραφέων, ώστε ενδιαφερόμενα θέατρα, σκηνοθέτες, ομάδες και παραγωγοί να μπορούν να ζητούν το πλήρες κείμενο σε συνεννόηση μαζί τους. Το αρχείο θα περιλαμβάνει αποκλειστικά τα έργα των δημιουργών που έχουν δώσει τη συναίνεσή τους.

Είσοδος

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του D-Athens είναι ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.