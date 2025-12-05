Με χρονική διάρκεια της σύμβασης τους 5 μήνες.

Το Ν.Π.Ι.Δ. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 203 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών, των προγραμμάτων και των δράσεων του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ.

Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψήφιους όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων: Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δηλαδή ακόμη και αποφοίτους λυκείου.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως 5 μήνες.

Διαθέσιμες Ειδικότητες

Οι ειδικότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων και περιλαμβάνουν:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Βοηθοί Ελληνικού Προγράμματος / Συντονιστής Περιφερειακών Εκδηλώσεων – 1 θέση

Βοηθοί Ελληνικού Προγράμματος – 1 θέση

Δημοσιογράφοι – Βοηθοί Γραφείων Τύπου – 1 θέση

Βοηθοί Γραφείου Ελληνικού και Ξένου Τύπου – 1 θέση

Συντονιστές Ξένου Τύπου – 1 θέση

Βοηθοί Προγράμματος – Επιμέλειας Κειμένων – 6 θέσεις

Βοηθοί Οργάνωσης Εκδηλώσεων / Συντονιστές Εκδηλώσεων – 3 θέσεις

Βοηθοί Προγράμματος – Παρουσιάσεις – 8 θέσεις

Βοηθοί Πληροφορικής – 6 θέσεις

Συντονιστές Αγοράς – 2 θέσεις

Βοηθοί Αγοράς / Networking – 4 θέσεις

και πολλές ακόμη ειδικότητες σχετικές με γραφεία τύπου, φιλοξενία, κίνηση ταινιών και βραβεία.

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Βοηθοί Τμημάτων Φιλοξενίας – 1 θέση

Βοηθοί Οργάνωσης Εκδηλώσεων / Συντονιστές Εκδηλώσεων – 1 θέση

Συντονιστές Πωλητηρίων / Info Desks – 1 θέση

Υπεύθυνος Κίνησης Φιλοξενουμένων – 1 θέση

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

Βοηθοί Φιλοξενίας (Οδηγοί) – 14 θέσεις

Βοηθοί Φιλοξενίας – Υποδοχή / Διαπιστεύσεις – 3 θέσεις

Βοηθοί Φιλοξενίας – Αεροδρόμιο – 2 θέσεις

Ελεγκτές Εισιτηρίων – 33 θέσεις

Ταμίες – 32 θέσεις

Μηχανικοί Προβολής – 10 θέσεις

και πολλές ακόμη θέσεις σε παραγωγή, τεχνικά, κίνηση και υποστήριξη εκδηλώσεων.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο www.filmfestival.gr.

Στη συνέχεια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη προσόντων, ιδιοτήτων και εμπειρίας θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Φεστιβάλ:

Θεσσαλονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος όροφος

Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος όροφος

H υποβολή είναι δυνατή και ταχυδρομικά.

Ωράριο υποβολής: Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 17:00.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 17:00.