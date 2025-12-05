Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί πληρωμή μπλε σήμα της X παραπλάνησε τους χρήστες, ενώ η πλατφόρμα δεν τήρησε κρίσιμες απαιτήσεις διαφάνειας για τις διαφημίσεις και τα δεδομένα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ (140 εκατ. δολαρίων) στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ, κρίνοντας ότι παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act). Σύμφωνα με την Κομισιόν, η εταιρεία προχώρησε σε «παραπλανητικό σχεδιασμό» του μπλε σήματος επαλήθευσης, δεν παρείχε επαρκή διαφάνεια στο αποθετήριο διαφημίσεων και απέτυχε να εξασφαλίσει πρόσβαση ερευνητών σε δημόσια δεδομένα. Πρόκειται για την πρώτη κύρωση που επιβάλλεται βάσει του DSA και σηματοδοτεί νέο γύρο έντασης στις σχέσεις των Βρυξελλών με τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επί πληρωμή μπλε σήμα της X παραπλάνησε τους χρήστες, ενώ η πλατφόρμα δεν τήρησε κρίσιμες απαιτήσεις διαφάνειας για τις διαφημίσεις και τα δεδομένα. Το ύψος της ποινής δεν συνδέθηκε με τα εκτεταμένα επιχειρηματικά έσοδα του Μασκ πέρα από τον χώρο της τεχνολογίας, παρά το ότι αυτό είχε εξεταστεί ως πιθανό σημείο αναφοράς από τις ρυθμιστικές αρχές.

Παρά το σχετικά περιορισμένο μέγεθος του προστίμου έναντι της εκτιμώμενης περιουσίας των 467 δισ. δολαρίων του Μασκ, η απόφαση εντάσσεται σε ένα κλίμα αυξημένων πολιτικών πιέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επανειλημμένα καταγγείλει τις κυρώσεις και τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις της ΕΕ, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance κατηγόρησε τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι «επιτίθενται σε αμερικανικές εταιρείες για ανοησίες», υπερασπιζόμενος ευθέως την πλατφόρμα Μασκ. Η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα καθώς ο επιχειρηματίας διαδραμάτισε ρόλο συμβούλου στην προεκλογική εκστρατεία Τραμπ και είχε ηγηθεί για μήνες του νεοσύστατου υπουργείου Αποδοτικότητας στις αρχές της θητείας του Αμερικανού προέδρου.

Η Ευρωπαία επίτροπος Ψηφιακής Πολιτικής, Χένα Βίρκουνεν, σημείωσε ότι πρόκειται για «την πρώτη απόφαση μη συμμόρφωσης» βάσει του νέου κανονιστικού πλαισίου, τονίζοντας ότι η διαδικασία ήταν χρονοβόρα ώστε να διασφαλιστεί στιβαρή νομική τεκμηρίωση. Η απόφαση, πρόσθεσε, αναμένεται να επιταχύνει τις επόμενες έρευνες σε μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η X έχει προθεσμία 60 ημερών για να υποβάλει προτάσεις συμμόρφωσης και 90 ημερών για να εφαρμόσει τις προβλεπόμενες αλλαγές. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύει με νέες χρηματικές κυρώσεις. Η εταιρεία έχει προσεγγιστεί για σχολιασμό.