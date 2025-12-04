Πώς θα αντιδράσει η Κουμουνδούρου και η Νέα Αριστερά.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας Τσίπρα την Τετάρτη το βράδυ τα «Παιχνίδια Εξουσίας» (ΕΔΩ) σας ενημέρωσαν πως ο Αλέξης ανοίγει μέτωπο με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης καθώς δήλωσε πως έχουν τελειώσει τον κύκλο τους.

Με αυτόν δε τον τρόπο ο πρώην πρωθυπουργός ξέκοψε οριστικά τη στρατηγική κάποιων για δημιουργία ενός συνασπισμού κομμάτων, όπου θα συμμετείχε και ο ίδιος με το δικό του κόμμα.

«Ή Τσίπρας ή ΣΥΡΙΖΑ (και Νέα Αριστερά) είναι το δίλημμα που ουσιαστικά έθεσε με την ομιλία του και στο οποίο αναμένεται να απαντήσουν ηγεσίες και στελέχη από την Κουμουνδούρου και την Πατησίων: Θα ακολουθήσουν κατά μόνας τον Αλέξη Τσίπρα, θα συμπορευτούν μαζί του ή θα συνασπιστούν εναντίον του δημιουργώντας ένα σχήμα που θα κατέβει στις εκλογές, επιδιώκοντας κοινοβουλευτική επικράτηση; Θα συνεχίσουν ή όχι τις επαφές με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με σκοπό την εκλογική συνεργασία μαζί του υπό τα νέα δεδομένα;

Αυτήν τη στιγμή σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ η οργή για τον Αλέξη Τσίπρα είναι μεγάλη και δύσκολα -προς το παρόν- κρύβεται. Ακόμα και σε κάποια από τα στελέχη που εμφανίζονταν έως τώρα αναφανδόν υπέρ του πρώην πρωθυπουργού, καθώς κάνουν λόγο για «ντροπιαστική αντιμετώπιση» και για «τσουβάλιασμά» τους με εκείνους που είναι εναντίον τους. Τους πείραξε τόσο πολύ που τους τοποθέτησε στο θεωρείο, όσο και στα όσα είπε για το τέλος του πολιτικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ.

Το πρόβλημα βεβαίως είναι ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως φάνηκε και από την παρουσία του στην εκδήλωση, ακολουθεί τον πρώην πρωθυπουργό και προτρέπει να τα βρουν και να τον ακολουθήσουν. Ο δε Νίκος Ανδρουλάκης δεν συζητά το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την «αυτόνομη πορεία». Το τι θα γίνει θα φανεί το επόμενο διάστημα...