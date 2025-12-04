«Διαφωνώ με το τσουβάλιασμα και με τις λογικές ότι όλοι φταίμε το ίδιο», τόνισε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν ήμουν στον εξώστη γιατί άργησα να πάω στην εκδήλωση και έκατσα στο φουαγιέ με μέλη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και βλέπαμε την ομιλία. Για τα της διοργάνωσης της εκδήλωσης και της ταξιθεσίας θα σας τα απαντήσουν από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς στην Αριστερά δεν έχουμε μάθει να είμαστε σε θέσεις ρεζερβέ, ούτε μας νοιάζει αν θα είμαστε στην πρώτη, στη δεύτερη, στη μεσαία ή στην τελευταία σειρά. Στρατιώτες είμαστε πάντα», τόνισε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, μιλώντας στο Mega, αναφορικά με τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

«Χθες ακούστηκαν ενδιαφέροντα πράγματα από τον Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρομαι βεβαίως σε αυτό το οποίο είπε για ένα big bang που πρέπει να γίνει στον προοδευτικό χώρο - εγώ συμφωνώ με αυτό - και ότι πρέπει να υπάρξουν και πρωτοβουλίες σε επίπεδο βάσης και κοινωνίας. Εδώ και περίπου ένα χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έχει μιλήσει για την ανάγκη να υπάρξει απέναντι στη ΝΔ ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος, ένα ενιαίο, κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Και επίσης σας θυμίζω ότι εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, γίνονται πράξη σε διάφορες πόλεις της χώρας και στην Αθήνα, πρωτοβουλίες βάσης στις οποίες συμμετέχουν στελέχη όλων των κομμάτων, των τοπικών κοινωνιών, αλλά και κεντρικά στελέχη», πρόσθεσε.

«Δεν συμφωνώ με τη λογική ότι για τον κατακερματισμό στον προοδευτικό χώρο και για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση, φταίμε όλοι ή ότι φταίμε όλοι το ίδιο. Δεν φταίμε όλοι το ίδιο. Και διαφωνώ με το "τσουβάλιασμα". Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έχει κάνει πολύ γενναία βήματα όσον αφορά τις προσπάθειες της επόμενης μέρας. Δεν έχει σκεφτεί ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με όρους ιδιοτέλειας, με όρους μικροκομματικούς, με όρους να είμαστε "πρώτοι στο χωριό". Όταν ο Σωκράτης Φάμελλος είχε εκλεγεί πρόεδρος και ένα - δύο μήνες μετά βγήκε και είπε πάμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, δεν σκέφτεται να είναι "πρώτος στο χωριό". Αν ήταν έτσι θα έλεγε ας μείνω εγώ στο 6 - 7% και να είμαι πρόεδρος σε μια λογική ενός κόμματος που θα είναι περιχαρακωμένο και περίκλειστο. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ περιχαρακωμένο και περίκλειστο κόμμα, λύση προσπαθούμε να βρούμε όλο αυτό το διάστημα», υπογράμμισε.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

«Αυτό που συμβαίνει είναι μια κραυγή αγωνίας από τον αγροτικό κόσμο. Κραυγή αγωνίας που έχει να κάνει με την επιβίωση οικογενειών που βγάζουν ένα μεροκάματο από τις αγροτικές, τις γεωργικές, τις κτηνοτροφικές δουλειές. Δεν είναι απλά αιτήματα και διεκδικήσεις.

»Άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους από την ευλογιά, και σε όλη τους τη ζωή, και από τους γονείς τους κι από τους παππούδες τους, ήτανε μέσα στην κτηνοτροφική παραγωγή και έχουν μεγαλώσει οικογένειες, έχουν σπουδάσει τα παιδιά τους, αυτή τη στιγμή δεν έχουν να βάλουν μεροκάματο στο σπίτι τους. Αυτό έχει συμβεί και δεν αποζημιώνονται ούτε για το ζωικό κεφάλαιο, ούτε για τις ζωοτροφές που ενδεχομένως έχουν αγοράσει και έχουν συσσωρεύσει στις αποθήκες τους. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στελεχώνονται με μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Κι αυτό δεν είναι κάτι που έγινε χθες ή προχθές, για να πούμε ότι αιφνιδιαστήκαμε. Εδώ και ένα χρόνο είναι που συζητάμε για την ευλογιά και έχει κατατεθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τουλάχιστον, πλέγμα διαρθρωτικών προτάσεων. Έχουμε βεβαίως και το θέμα των επιδοτήσεων. Οι πρωτογενείς συνέπειές του είναι αυτό καθαυτό το σκάνδαλο, η κλοπή των χρημάτων. Ένα δισ. υπολογίζουμε ότι είναι η απώλεια των έντιμων αγροτών για να τα πάρουν οι ημέτεροι. Οι δευτερογενείς συνέπειες είναι η απώλεια της αξιοπιστίας, δηλαδή ότι δεν σας εμπιστευόμαστε. Γιατί έχουν καθυστερήσει εγκληματικά οι διασταυρωτικοί έλεγχοι.

»Ο αγροτικός κόσμος εξοργίζεται βεβαίως και με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Η Εξεταστική Επιτροπή ξεκίνησε με διαβεβαιώσεις από την πλευρά της πλειοψηφίας και εμείς είχαμε τις ενστάσεις μας και τις επιφυλάξεις μας, γιατί ζητούσαμε Προανακριτική. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση έλεγε ότι θα είναι καλή στιγμή αυτή η Εξεταστική, δεν θα’ ναι κακή στιγμή όπως ήταν στα Τέμπη. Είδαμε τι έγινε με τον επονομαζόμενο "Φραπέ" και είναι κι αυτά τα οποία κατατίθενται στην Εξεταστική Επιτροπή, με τα Τζόκερ και με τα λαχεία. Βλέπει ο αγροτικός κόσμος αυτούς οι οποίοι είναι μπλεγμένοι στο σκάνδαλο να λένε ότι τα εκατομμύρια είναι από Τζόκερ και λαχεία».