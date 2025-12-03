«Δύσκολα πείθεις περί «σπατάλης» όταν το παρελθόν σου είναι γεμάτο υπερκοστολογημένους μικρο-θησαυρούς» τονίζει η κα Μπέη.

Θέση στα «πυρά» που εξαπολύει ο Κώστας Μπακογιάννης για το κόστος των κάδων με τα περιττώματα των ζώων στο Δήμο Αθηναίων πήρε η αρμόδια αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Ρωξάνη Μπέη.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή της οι κάδοι που τοποθετήθηκαν στην οδό Πανεπιστημίου, με κόστος 2.100 ευρώ ανά τεμάχιο, αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης προμήθειας για τη διαχείριση απορριμμάτων και των περιττωμάτων δεσποζόμενων ζώων, με το κόστος ανά κάδο για ειδικό σύστημα σφράγισης και καταπολέμηση οσμών να ανέρχεται σε 1.080 ευρώ. Η Αντιδήμαρχος τονίζει ότι η προμήθεια έγινε με διαφανή διαδικασία, υπολογισμό των αναγκών ανά τετραγωνικά μέτρα, και προσφορές που εξασφάλισαν σημαντική έκπτωση, ενώ όλες οι διαδικασίες έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες επιτροπές.

Μάλιστα όπως επισημαίνει «Ο κύριος Μπακογιάννης έχει επιλεκτικές ευαισθησίες ως προς τα οικονομικά της Αθήνας, καθώς δεν γνωρίζει καλά καλά τα πεπραγμένα του, ούτε παρακολουθεί το τί γίνεται στην Αθήνα, ώστε να μπορεί να είναι στοιχειωδώς ακριβής στην κριτική του. Μάλιστα, φαίνεται η έλλειψη στοιχειώδους γνώσης από το γεγονός ότι αναφέρεται σε κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες φυσικά και δεν αφορούν τα δημοτικά τέλη που προορίζονται αυστηρά για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, εκ του νόμου. Δύσκολα πείθεις περί «σπατάλης» όταν το παρελθόν σου είναι γεμάτο υπερκοστολογημένους μικρο-θησαυρούς. Η σύγκριση προκύπτει μόνη της: άλλοι έκαναν την πόλη βιτρίνα πολυτελείας, άλλοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά με λογικό κόστος. Και οι Αθηναίοι βλέπουν ξεκάθαρα τη διαφορά.»

Η ανάρτηση της Ρωξάνης Μπέη

Στην Πανεπιστημίου, εκεί όπου κάποτε δοκιμάστηκαν ποδηλατόδρομοι, ζαρντινιέρες και αστικοί μύθοι, είχε εμφανιστεί το νέο «θαύμα» της προηγούμενης δημοτικής αρχής: τα καδάκια άνω των… 2.000 ευρώ το καθένα. Ναι, καλά διαβάσατε. Αλλά τώρα κουνάει το δάχτυλο η παράταξη Μπακογιάννη για τη μοναδική προμήθεια με ίδιους πόρους που αφορά την καθαριότητα της πόλης, ενώ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ που αφορούν στόλο, αλλά και υπόγειους κάδους και υποδομές, είναι όλες χρηματοδοτούμενες. Και φυσικά έχουν ήδη τρέξει καιρό, μαζί με ό,τι αφορά αναλώσιμα και καθημερινές ανάγκες, και ενώ έχει ενισχυθεί ο Δήμος σε προσωπικό.

Μάλιστα, τολμούν να μιλάνε για τιμές όταν το απλό καδάκι που τοποθετήθηκε στην Πανεπιστημίου κόστισε πάνω από 2000 ευρώ, ενώ ο κάδος με το ειδικό σύστημα για αεροστεγή σφράγιση και καταπολέμηση οσμών, για να αντιμετωπιστεί το διαχρονικό ζήτημα του περιμαζέματος και της σωστής απόρριψης περιττωμάτων ζώων, συν την εργασία της τοποθέτησης, κόστισε 1.080 ευρώ ανά τεμάχιο.

Ποιος δουλεύει ποιον.

Η προμήθεια των κάδων για τους πράσινους χώρους, τους πεζοδρόμους της πόλης και τα σημεία που οι Αθηναίοι βγάζουν βόλτα τα δεσποζόμενα ζώα, έγινε με βάση υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων που πρέπει να καλυφθούν και παρόλα αυτά η ποσότητα αποδεικνύεται πολύ μικρότερη από αυτές της περιόδου Μπακογιάννη για κάδους μικροαπορριμμάτων που έμειναν στην αποθήκη. Και ενώ το συγκεκριμένο πρόβλημα των περιττωμάτων που δεν περιμαζεύονται με το σωστό τρόπο αναδεικνύεται ιδιαιτέρως ψηλά στα παράπονα των δημοτών, που απαιτούν λύσεις από το Δήμο και ευαισθητοποίηση.

Εντωμεταξύ, πρόκειται για μία ολοκληρωμένη προμήθεια από το 2024 και είναι απορίας άξιο πώς το θυμήθηκε τώρα. Μία προμήθεια που έχει περάσει από όλους του ελέγχους, με ειδική επιτροπή διερεύνησης τιμών, πληθώρα προσφορών και φυσικά σημαντική έκπτωση και χαμηλότερη τιμή από άλλους Δήμους της χώρας. Όλα αυτά όφειλε να τα γνωρίζει η παράταξή του, η οποία εκπροσωπείται στη Δημοτική Επιτροπή και έχει λάβει αναλυτικά όλα τα στοιχεία, αντί να εκτίθεται ακόμα και με λάθος νούμερα.

Ο κύριος Μπακογιάννης έχει επιλεκτικές ευαισθησίες ως προς τα οικονομικά της Αθήνας, καθώς δεν γνωρίζει καλά καλά τα πεπραγμένα του, ούτε παρακολουθεί το τί γίνεται στην Αθήνα, ώστε να μπορεί να είναι στοιχειωδώς ακριβής στην κριτική του. Μάλιστα, φαίνεται η έλλειψη στοιχειώδους γνώσης από το γεγονός ότι αναφέρεται σε κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες φυσικά και δεν αφορούν τα δημοτικά τέλη που προορίζονται αυστηρά για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, εκ του νόμου.

Δύσκολα πείθεις περί «σπατάλης» όταν το παρελθόν σου είναι γεμάτο υπερκοστολογημένους μικρο-θησαυρούς. Η σύγκριση προκύπτει μόνη της: άλλοι έκαναν την πόλη βιτρίνα πολυτελείας, άλλοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά με λογικό κόστος. Και οι Αθηναίοι βλέπουν ξεκάθαρα τη διαφορά.

Κάδοι Πανεπιστημίου: 2.100 ευρώ ανά κάδο

Κάδοι για περιττώμματα δεσποζόμενων ζώων: 1.080 ευρώ ανά κάδο

και 1.650.000 τεμάχια αναλώσιμων/ειδικές σακούλες

