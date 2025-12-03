Συνεχίζεται η κόντρα Δούκα - Μπακογιάννη με αφορμή τους κάδους για τα περιττώματα των ζώων.

Λιγότερη τοξικότητα και περισσότερη δουλειά για την Αθήνα ζητά από τη δημοτική αρχή ο Κώστας Μπακογιάννης δίνοντας συνέχεια στον νέο καβγά με φόντο την Αθήνα, τα δημοτικά τέλη και τους «χρυσούς» κάδους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η «Αθήνα Ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη, οι Αθηναίοι ενδιαφέρονται για την πόλη τους και τις ζωές τους. «Ας αφήσει λοιπόν τις τοξικότητες και τις συκοφαντίες η δημοτική αρχή και ας κάνει τη δουλειά της».

Συνεχίζει με επίθεση προς τη δημοτική αρχή λέγοντας πως «η αλήθεια είναι απλή και καταγεγραμμένη: εμείς δημιουργούσαμε κοινωνικές δομές - δεν τις κλείναμε. Εμείς μειώναμε τα δημοτικά τέλη - δεν κάναμε αυξήσεις. Εμείς επενδύαμε στην πόλη σε μικρά και μεγάλα έργα, ενισχύοντας παράλληλα τα οικονομικά της - δεν μέναμε σε προσβολές και αντιπερισπασμούς».

Η παράταξη του Κώστας Μπακογιάννη επιμένει ότι «ο δήμος της Αθήνας αξίζει σοβαρότητα, διαφάνεια και θεσμική συμπεριφορά. Ας ακυρώσει λοιπόν την προμήθεια των «χρυσών» κάδων για να εξοικονομήσει ένα εκατομμύριο ευρώ και, με αυτά τα χρήματα, να παγώσει τις αυξήσεις, να διασφαλίσει στέγη στους Γιατρούς του Κόσμου και να μειώσει τα δημοτικά τέλη».

Νωρίτερα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας είχε κατηγορήσει τον προκάτοχό του Κώστα Μπακογιάννη για κατασπατάληση των χρημάτων της δημοτικής αρχής και του διαμήνυσε πως το «φαγοπότι τελείωσε».