Σε διορθωτική πορεία επέστρεψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η μεταβολή του κλίματος στις διεθνείς αγορές οδήγησε σε αυξημένες ρευστοποιήσεις.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και έκλεισε στο χαμηλό, στις 2.086,55 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,01%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 224,19 εκατ. ευρώ, με 52,59 εκατ. ευρώ από πακέτα, όπου ξεχώρισαν οι συναλλαγές σε Πειραιώς και ΔΕΗ.

Στον τραπεζικό κλάδο, ο δείκτης υποχώρησε κατά 1,82% στις 2.320,68 μονάδες, ενώ ο FTSE 25 έκλεισε με απώλειες 1,08% στις 5.273,25 μονάδες. Η μεσαία κεφαλαιοποίηση κατέγραψε οριακή άνοδο 0,04%.Στις τράπεζες, η Eurobank υποχώρησε κατά 3,01% στα 3,47 ευρώ. Η Πειραιώς πραγματοποίησε τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, κοντά στα 50 εκατ. ευρώ, και έκλεισε στο -1,01% στα 7,08 ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με πτώση 2,3% στα 13,37 ευρώ και η Alpha Bank στο -1,01% στα 3,43 ευρώ.

Στο ταμπλό, πτωτικά κινήθηκε για τέταρτη συνεδρίαση η Metlen, ενώ η Coca-Cola HBC έκλεισε στο -0,74%. Η ΕΥΔΑΠ σταμάτησε το ανοδικό σερί έξι συνεδριάσεων και έκλεισε με πτώση 1,34%. Ανοδικά κινήθηκαν η Βιοχάλκο, που ενισχύθηκε κατά 2,87%, καθώς και οι Λάμδα Development, ΑΚΤΩΡ και Motor Oil.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot υποχώρησε κατά 0,77%, ενώ Φουρλής και Κρι Κρι έκλεισαν θετικά. Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, η ΥΚΝΟΤ κατέγραψε άνοδο 7,75% και η ΕΚΤΕΡ 6,17%, ενώ η Βιοκαρπέτ συνέχισε πτωτικά για τρίτη ημέρα.

Η εικόνα της αγοράς συνοψίστηκε σε ισορροπία μεταξύ ανοδικών και πτωτικών τίτλων, με 62 μετοχές να ενισχύονται, 64 να υποχωρούν και 78 να παραμένουν αμετάβλητες.