Παρά το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές, το Χρηματιστήριο Αθηνών ξεκίνησε τον Δεκέμβριο ανοδικά, σε μία συνεδρίαση όπου ο τζίρος διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Ο Γενικός Δείκτης, έπειτα από εναλλαγές τάσης σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης, έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 2.099,35 μονάδων με άνοδο 0,78%. Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 161,15 εκατ. ευρώ, με όγκο συναλλαγών 30,68 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο της αγοράς, 63 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 64 πτωτικά και 75 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,24% στις 2.356,23 μονάδες, ενώ ο FTSE 25 σημείωσε άνοδο 0,8% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης 0,71%.

Στο ταμπλό, η Eurobank κατέγραψε άνοδο 3,87% στα 3,539 ευρώ, ενώ η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,13% στα 7,15 ευρώ. Η ΕΤΕ έκλεισε με άνοδο 0,74%, ενώ η Alpha Bank υποχώρησε κατά 0,85%. Κέρδη σημείωσαν η Τράπεζα Κύπρου και η Optima. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο και λόγω της αναβάθμισης των τιμών-στόχων από την Alpha Finance.

Στον FTSE 25, η Motor Oil έκλεισε με άνοδο 4,72%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι ΕΛΧΑ, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ. Πτωτικά έκλεισαν η Aegean, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Titan και η Metlen. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ανοδικά κινήθηκαν η Intralot, η Noval και η Ideal, ενώ η ΑΒΑΞ και ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησαν.

Για τις επόμενες ημέρες αναμένονται πιθανές νέες εισροές, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το ελληνικό επενδυτικό συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο, με συμμετοχή περίπου 100 διεθνών επενδυτικών σχημάτων.

