Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. ορίζεται η 9η Δεκεμβρίου 2025.

Η Eurobank και η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών (Eurobank Holdings) ανακοίνωσαν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αντίστροφης συγχώνευσης, καθώς και τις ημερομηνίες που αφορούν τη διαπραγμάτευση και τη διαγραφή των μετοχών της μητρικής εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των δύο εταιρειών, καθώς και τις εγκρίσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. ορίζεται η 9η Δεκεμβρίου 2025. Η συγχώνευση, η οποία έχει ήδη λάβει την απαιτούμενη έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2025, με την καταχώριση της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα προσαρμοστεί ώστε να αντανακλά την ακύρωση του συνόλου των 3,68 δισ. ίδιων μετοχών που θα περιέλθουν στην Τράπεζα λόγω της καθολικής διαδοχής, καθώς και την ταυτόχρονη έκδοση 3,63 δισ. νέων κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρείας. Αμέσως μετά, οι μετοχές της Eurobank Holdings θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Eurobank στο Χ.Α. αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Δεκεμβρίου 2025, ενώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου η έναρξη διαπραγμάτευσης τοποθετείται στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Οι Αρχικές Μετοχές της Τράπεζας είχαν ήδη εισαχθεί χωρίς διαπραγμάτευση στις 27 Νοεμβρίου, μετά και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.