Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με άνοδο, επηρεαζόμενο αισθητά από το rebalancing της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,02% και διαμορφώθηκε στις 2.087,2 μονάδες, κοντά στο υψηλό της ημέρας. Στο σύνολο του ταμπλό, 82 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά και 44 πτωτικά, με τη συνεδρίαση να ολοκληρώνεται με θετικό ισοζύγιο για την αγορά. Ο τζίρος ανήλθε στα 225,38 εκατ. ευρώ, με 23 πακέτα συνολικής αξίας 47,65 εκατ. ευρώ.

Θετική ήταν και η εικόνα των βασικών δεικτών, με τον τραπεζικό να κερδίζει 0,43% στις 2.319,77 μονάδες, τον FTSE 25 να κινείται στο +1,02% και τη μεσαία κεφαλαιοποίηση να κλείνει με άνοδο 0,72%.

Η Metlen ξεχώρισε με άνοδο 5,25% στα 44,50 ευρώ και τζίρο 27,97 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας στήριξη και από την αναβάθμιση της τιμής-στόχου από τη BofA στα 64 ευρώ. Η Aegean συνέχισε ανοδικά στα 14,4 ευρώ με κέρδη 3,60%. Η ΔΕΗ ενισχύθηκε κατά 2,94% στα 17,5 ευρώ, με νέα τιμή-στόχο από την Goldman Sachs στα 20,5 ευρώ. Η Coca-Cola κατέγραψε άνοδο 2,91% στα 43,1 ευρώ.

Στις τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο +1,1% στα 13,16 ευρώ και η Alpha στο +0,56% στα 3,60 ευρώ. Η Πειραιώς, με τον μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας, ενισχύθηκε οριακά κατά 0,11% στα 7,02 ευρώ, ενώ η Eurobank παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στο +0,06% στα 3,40 ευρώ.

Άνοδο άνω του 1% στον FTSE 25 σημείωσαν οι Τιτάν, ΟΠΑΠ, Σαράντης και ΕΛΧΑ. Στον αντίποδα, η Cenergy και η Βιοχάλκο υποχώρησαν κατά 2,08%. Στα mid caps ξεχώρισαν ανοδικά οι ΑΒΑΞ, Intracom, Dimand και Ελλάκτωρ, ενώ πτώση κατέγραψαν η ΕΧΑΕ και ο ΑΔΜΗΕ.