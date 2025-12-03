Ο κ. Καραβίας επισήμανε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης: το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραμείνει ως έχει, ενώ η Τράπεζα Eurobank θα αναλάβει αυτοδικαίως όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Eurobank Holdings.

Σε τροχιά ολοκλήρωσης μπαίνει η συγχώνευση της Eurobank με τη Eurobank Holdings, ένα βήμα που χαρακτηρίστηκε ως «φυσική συνέχεια» του εταιρικού μετασχηματισμού του 2020, σύμφωνα με την ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου Φωκίωνα Καραβία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Δεκεμβρίου 2025.

Ο επικεφαλής της τράπεζας τόνισε ότι η ύπαρξη δύο νομικών προσώπων δεν εξυπηρετεί πλέον κανέναν λειτουργικό ή εποπτικό σκοπό, υπογραμμίζοντας πως η ενοποίηση ενισχύει τη διαφάνεια, μειώνει τα διοικητικά έξοδα και βελτιώνει τη χρηματιστηριακή εικόνα του ομίλου.

Ο κ. Καραβίας επισήμανε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης: το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραμείνει ως έχει, ενώ η Τράπεζα Eurobank θα αναλάβει αυτοδικαίως όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Eurobank Holdings.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σχέση ανταλλαγής μετοχών, η οποία καθορίστηκε στο 1 προς 1, έπειτα από έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων από τη Deloitte, διασφαλίζοντας – όπως είπε – «απόλυτη ουδετερότητα για τους μετόχους».

Εφόσον η συγχώνευση εγκριθεί, οι διαδικασίες θα προχωρήσουν άμεσα. Η συμβολαιογραφική πράξη θα υπογραφεί και θα κατατεθεί στο ΓΕΜΗ, θα ολοκληρωθεί η διαγραφή της Eurobank Holdings από το Χρηματιστήριο Αθηνών και θα πιστωθούν στους μετόχους οι νέες μετοχές της Τράπεζας. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, όλες οι ενέργειες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου, ενώ η εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Κύπρου θα ακολουθήσει αργότερα.

Ο κ. Καραβίας ανέφερε ως πιθανότερες ημερομηνίες τον «9 Δεκεμβρίου» για την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της Eurobank Holdings, την «12η Δεκεμβρίου» για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την πίστωση των νέων μετοχών, και την «15η Δεκεμβρίου» για την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων. Την ίδια ημέρα θα επανενεργοποιηθεί και το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, με διαθέσιμο ποσό περίπου 123 εκατ. ευρώ και ημερομηνία λήξης τον Απρίλιο του 2026.