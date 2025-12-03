Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε με άριστα σε τομείς, όπως η φοιτητοκεντρική μάθηση, η διαφάνεια διαδικασιών, η επάρκεια υποδομών και η συνεχής εξωτερική αξιολόγηση.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ πιστοποιήθηκε επιτυχώς από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ESG). Η πιστοποίηση ισχύει ως τις 13 Σεπτεμβρίου 2028, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και τη συνεχή ακαδημαϊκή εξέλιξη του Προγράμματος, το οποίο λειτουργεί από το 2018 και έχει ήδη προσελκύσει χιλιάδες φοιτητές και επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΕΑΠ: Το ΠΠΣ «Δημόσια Διοίκηση» σε αριθμούς

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4960

Απόφοιτοι: 1060

ΕCTS: 240 (ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 4 έτη)

Το ΠΠΣ «Δημόσια Διοίκηση» αξιολογήθηκε με άριστα σε κρίσιμους τομείς, όπως η φοιτητοκεντρική προσέγγιση στη μάθηση και την αξιολόγηση, οι διαφανείς διαδικασίες εισαγωγής και αναγνώρισης τίτλων σπουδών, η επάρκεια υποδομών και υπηρεσιών υποστήριξης φοιτητών, η σαφήνεια και δημοσιότητα των πληροφοριών, καθώς και η συνεχής εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση.

Η διαδικασία αξιολόγησης ανέδειξε επιπλέον χαρακτηριστικά που προσδίδουν στο πρόγραμμα υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα, επιστημονική εγκυρότητα και προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία: το καινοτόμο μοντέλο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξασφαλίζει ευελιξία για εργαζόμενους φοιτητές, ενώ η ποιότητα διδασκαλίας και η συστηματική υποστήριξη από τους διδάσκοντες αντανακλώνται στην υψηλή ικανοποίηση των συμμετεχόντων.

Παράλληλα, το ΕΑΠ ενισχύει τον κοινωνικό του ρόλο μέσω υποτροφιών και μέριμνας για ευάλωτες ομάδες, εφαρμόζει αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας με ετήσιες αξιολογήσεις και παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό εγκατάλειψης σπουδών. Οι απόφοιτοι του ΠΠΣ ΔΗΔ διαθέτουν ισχυρή επαγγελματική προοπτική για θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση.

Ο Πρύτανης του ΕΑΠ, Καθηγητής Μανώλης Κουτούζης, απευθύνει θερμές ευχαριστίες στη Διεύθυνση του ΠΠΣ «Δημόσια Διοίκηση», στα μέλη της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, στο διδακτικό προσωπικό του προγράμματος, καθώς και στους φοιτητές, αποφοίτους και κοινωνικούς εταίρους του ΠΠΣ ΔΗΔ για τη συμβολή τους στην επιτυχή έκβαση της διαδικασίας πιστοποίησης.





