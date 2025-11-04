Για το εαρινό εξάμηνο προσφέρονται 3 Προπτυχιακά και 38 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των εγγραφών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό καταληκτική ημερομηνία των ηλεκτρονικών εγγραφών μέσω του eap.gr είναι η 15η Ιανουαρίου του 2026.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης για το εαρινό εξάμηνο προσφέρονται:

• 3 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

• 38 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Τα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π. πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας ένα σύγχρονο και δυναμικό ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την ευελιξία, την προσβασιμότητα και την ποιοτική εκπαίδευση. Αξιοποιώντας καινοτόμα εργαλεία διδασκαλίας και με συνεχή καθοδήγηση από έμπειρους διδάσκοντες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ε.Α.Π. έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν το πρόγραμμα σπουδών τους με βάση τον προσωπικό τους ρυθμό, συνδυάζοντας αποτελεσματικά εκπαίδευση, εργασία και προσωπική ζωή.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και δικαιολογητικά (κατά περίπτωση, απολυτήριο Λυκείου ή προπτυχιακό τίτλο σπουδών), τα οποία οφείλουν να έχουν αποκτήσει πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Στις εγγραφές τηρείται σειρά προτεραιότητας. Με βάση τις αρχές της διά βίου μάθησης και της καινοτομίας, το Ε.Α.Π. συνεχίζει να προσφέρει ευέλικτες, ποιοτικές σπουδές, σχεδιασμένες σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.