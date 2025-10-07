Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Μάιο ο αριθμός φοιτητών που έχει περάσει το ανώτατο όριο φοίτησης ανέρχεται στις 330.000.

Για τις τετραετείς σχολές ο μέγιστος χρόνος φοίτησης είναι τα 6 έτη και για τις πενταετείς και εξαετείς, οκτώ και εννέα αντίστοιχα, τόνισε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαΐωάννου, προαναγγέλλοντας διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών... άμεσα.

«Οτιδήποτε εκφεύγει αυτού του αριθμού των ετών θεωρείται ότι έχει υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης», εξήγησε ο Ν. Παπαϊωάννου μιλώντας στο ΕΡΤNews και πρόσθεσε ότι «εξαιτίας των μεταβατικών διατάξεων, τον Σεπτέμβριο για όσους έχουν εγγραφεί σε τετραετείς σχολές πριν το 2017, σε πενταετείς πριν από το 2016 και σε εξαετείς πριν από το 2015, μπαίνει αυτός ο “κόφτης”.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Μάιο ο αριθμός φοιτητών που έχει περάσει το ανώτατο όριο φοίτησης ανέρχεται στις 330.000. Από αυτούς, οι 30-35.000 προσπαθούν - από το 2021 - να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Περίπου 290.000 φοιτητές, δεν ενδιαφέρθηκαν και διαγράφονται, επεσήμανε ο κ. Παπαϊωάννου. «Πιστεύουμε ότι με τα αποτελέσματα που θα βγουν τώρα, η πλειοψηφία θα έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της ή θα εμπίπτει στη διάταξη που προβλέπει ότι αν έχεις περάσει το 70% των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων σου, παίρνεις έναν ακόμα χρόνο φοίτησης. Οι υπόλοιποι διαγράφονται. Τα ονόματα θα έρθουν τον Δεκέμβριο στο υπουργείο και αυτομάτως θα διαγραφούν», πρόσθεσε ο υφυπουργός.

«Οι αριθμοί αυτοί αφορούν όλα τα πανεπιστήμια», διευκρίνισε ο υφυπουργός και πρόσθεσε ότι από αυτούς τους «αιώνιους» φοιτητές, οι 35.000 είχαν εγγραφεί τη δεκαετία του 1970 και παραμένουν εγγεγραμμένοι.

Ο υφυπουργός κάλεσε τους φοιτητές που βρίσκονται στο χρονικό όριο, να έρθουν σε άμεση επαφή με τις γραμματείες των σχολών τους καθώς θα λάβουν σχετικό προσωποποιημένο μήνυμα.

