Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διαγραφών «αιώνιων φοιτητών» έδωσε η Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ.

Με ανακοίνωσή της η Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ παίρνει θέση στις πρόσφατες καταγγελίες φοιτητών ότι στο πλαίσιο του νόμου για τις διαγραφές αιώνιων φοιτητών έθεσε εκτός Τμήματος φοιτητές που δεν είχαν ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο φοίτησης.

Όπως τονίζεται κατηγορητικά «στις λίστες που εστάλησαν στο Υπουργείο Παιδείας δεν έχει διαπιστωθεί να περιλαμβάνονται φοιτητές ή φοιτήτριες που να μην έχουν ξεπεράσει το όριο φοίτησης που θέτει ο νόμος.»

Παράλληλα διευκρινίζουν ότι «οι περιπτώσεις που εμφανίζονται σε σχετικά πρόσφατους αριθμούς μητρώων αφορούν φοιτητές/τριες που ενεγράφησαν στα Τμήματα τα συγκεκριμένα έτη με τη διαδικασία της μετεγγραφής και βρίσκονταν ήδη σε προχωρημένο εξάμηνο στο πανεπιστήμιο από το οποίο προήλθαν. Κατά τη διαδικασία της μετεγγραφής δεν μηδενίζεται, όπως είναι φυσικό και δίκαιο απέναντι στους υπόλοιπους φοιτητές, ο προηγούμενος χρόνος φοίτησης.»

Η Σχολή τονίζει ότι οι διαγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά βάσει νόμου και δεν αποτελούν απόφαση των Τμημάτων. Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία της για τις συνέπειες των οριζόντιων διαγραφών και υποστηρίζει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές, οικονομικές και εργασιακές δυσκολίες των φοιτητών. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αίτησης θεραπείας, ενώ τυχόν παραλείψεις ή λάθη θα διορθωθούν πριν από την οριστικοποίηση των πινάκων.

Οι φοιτητές της Σχολής είχαν καταγγείλει διαγραφές τεταρτοετών

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες ο Φοιτητικός Σύλλογος της Φιλοσοφικής Σχολής είχε καταγγείλει ότι στους τελικούς πίνακες αιώνιων φοιτητών προς διαγραφή από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ περιλαμβάνονται και τεταρτοετείς φοιτητές με έτος εισαγωγής 2022. Αντίστοιχη επισήμανση είχε γίνει και από τον Σύλλογο Μελών ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής όπου είχαν αναφέρει ότι «το σύνολο των υπό διαγραφή φοιτητών/τριών της Σχολής μας ανέρχεται στους 18.366, από τους οποίους οι 2.287 έχουν έτος εισαγωγής από το 2010 και έπειτα.»