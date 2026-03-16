Γ. Παπανδρέου, Α. Παναγιωτόπουλος και Σία Αναγνωστοπούλου κοινή ερώτηση για τον σιδηρόδρομο στον νομό.

Η Αχαΐα βρίσκεται σε αναβρασμό συνολικά για το σιδηροδρομικό της δίκτυο, εδώ και καιρό.

Μάλιστα, τρεις βουλευτές της περιοχής, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, και η Σία Αναγνωστοπούλου, εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, κατέθεσαν κοινή ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ανάγκη άμεσης και μόνιμης θωράκισης της σιδηροδρομικής γραμμής Διακοπτού–Καλαβρύτων και διασφάλισης της ασφάλειας των δρομολογίων του Οδοντωτού.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για μια απλή πρωτοβουλία τοπικού ενδιαφέροντος, όμως το γεγονός ότι προέρχεται από βουλευτές των λεγόμενων προοδευτικών κομμάτων, σε μια εποχή που η συζήτηση για τη συνεργασία των δυνάμεων της ευρύτερης Κεντροαριστεράς παραμένει «ζωντανή», δίνει διαφορετική διάσταση και στέλνει μηνύματα – κυρίως προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.