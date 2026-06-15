Οι δηλώσεις του προπονητή της Σαουδικής Αραβίας, Γιώργου Δώνη, πριν την πρώτη αναμέτρηση της ομάδας του στο Μουντιάλ 2026.

Στη μάχη του Μουντιάλ 2026 «ρίχνεται» η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, η οποία αντιμετωπίζει την Ουρουγουάη τα ξημερώματα (01:00) της Τρίτης (15/06).

Η Σαουδική Αραβία έχει στον όμιλο της τις Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι. Για τον έλληνα τεχνικό της Σ.Αραβίας, είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός όμιλος. Σε δηλώσεις του, ο Γιώργος Δώνης τόνισε ότι η ομάδα του χρειάζεται σταθερότητα και καθαρό μυαλό απέναντι σε μία πολύ δυνατή ομάδα.

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε τελική φάση Μουντιάλ για 7η φορά στην ιστορία της. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας την Αργεντινή με ανατροπή (2-1) στη φάση των ομίλων. Η αναμέτρηση της Ουρουγουάης έχει ελληνικό στοιχείο, καθώς πέρα από τον Γιώργο Δώνη, στην αποστολή των «Σελέστε» βρίσκεται ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού.

Όσα ανέφερε ο Γιώργος Δώνης

Προσπαθήσαμε σε όλο αυτό το διάστημα να αναλύσουμε τους αντιπάλους μας και ειδικά πρέπει να τα δούμε όλα με τη σειρά που πρέπει. Δεν είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας στα άλλα παιχνίδια ή την Ισπανία, το μυαλό μας είναι μόνο στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μία πάρα πολύ δυνατή ομάδα, με έναν καλό προπονητή και ένα συγκεκριμένο σχέδιο και εμείς θα ανταποκριθούμε», ανέφερε ο Γιώργος Δώνης.

«Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο δύσκολα γκρουπ σε σχέση με κάποια άλλα που υπάρχουν στη διοργάνωση όταν έχεις στον ίδιο όμιλο και την Ουρουγουάη και την Ισπανία αλλά εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα σταθεί η ομάδας μας στον αγωνιστικό χώρο. Χρειάζεται σταθερότητα και δυνατό μυαλό και μεγάλη αποφασιστικότητα, γιατί αυτό είναι το κυριάρχο στοιχείο στην δικιά μας ομάδα που πρέπει να ανταποκριθεί αύριο», πρόσθεσε.

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