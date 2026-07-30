ΠΑΟΚ και Ντινάμο Κιέβου έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες τους για την αναμέτρηση στην Τούμπα.

Τη δική του μάχη για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League δίνει το βράδυ της Πέμπτης 30/7 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται στην Τούμπα την Ντινάμο Κιέβου.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε επικρατήσει με 3-2 στον πρώτο αγώνα της ουκρανικής ομάδας στο Λούμπλιν της Πολωνίας και θα επιχειρήσει να διατηρήσει το προβάδισμα για να περάσει στην επόμενη φάση και να κάνει ένα ακόμη βήμα για να μπορέσει να βρεθεί στην League Phase του Europa League.

Ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει στις 20:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το OPEN TV.

Οι ενδεκάδες των ΠΑΟΚ και Ντινάμο Κιέβου

Τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και η Ντινάμο Κιέβου ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες τους για τον μεγάλο αγώνα. Ο Γίρι Παβλένκα θα παραμείνει κάτω από τα ασπρόμαυρα δοκάρια για τον ΠΑΟΚ, με τους Κένι, Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη και Γκόμες στην τετράδα της άμυνας, ενώ ο Σανταμαρία θα βρεθεί ξανά στο πλευρό του Χρήστου Ζαφείρη, με τον Κωνσταντέλια στο «δέκα».

Ο Ανέστης Μύθου θα είναι ο βασικός φορ του Δικεφάλου με τους Ζίβκοβιτς και Τάισον να τον πλαισιώνουν.

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Στην αντίπερα όχθη, για τη Ντιναμό Κιέβου ο Σούρκις θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Σιτς-Μιχάβκο στα άκρα της άμυνας και τους Κεντζιόρα-Τιαρέ στα στόπερ. Ο Μπράζκο θα είναι με τους Λόνβικ και Μπουγιάλσκι στη μεσαία γραμμή. Βασικός προωθημένος ο Μάτβιι Πονομαρένκο με τους Ρεντούσκο και Βολόσιν στα εξτρέμ.