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Με τρεις αναμετρήσεις αναμένεται να ανοίξει το Σάββατο 22/8 η αυλαία της Super League.

Το πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, έκανε γνωστό την Τρίτη 28/7 η Super League.

Συγκεκριμένα, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα γίνει με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ-Ηρακλής και Καλαμάτα-Άρης, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 20:00, ενώ ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο θα πραγματοποιηθεί στις 22:00 της ίδιας μέρας

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

ΑΕΚ – Ηρακλής, Σάββατο 22/8, 20:00

Καλαμάτα – Άρης, Σάββατο 22/8, 20:00

Ολυμπιακός – Ατρόμητος, Σάββατο 22/8, 22:00

ΟΦΗ – Βόλος, Κυριακή 23/8, 19:30

Παναθηναϊκός – Κηφισιά, Κυριακή 23/8, 21:00

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, Κυριακή 23/8, 21:00

Παναιτωλικός – Αστέρας ΑKTOR, Κυριακή 23/8, 21:30

Το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν

1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΑΕΚ – Ηρακλής

Καλαμάτα – Άρης

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

ΟΦΗ – Βόλος

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

Άρης – ΟΦΗ

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

Βόλος – Ηρακλής

Κηφισιά – ΑΕΚ

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός – Καλαμάτα

3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026

ΑΕΚ – Άρης

Ατρόμητος – Καλαμάτα

Βόλος – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης

4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

Καλαμάτα – Βόλος

Κηφισιά – Λεβαδειακός

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

ΠΑΟΚ – Άρης

Ηρακλής – Ατρόμητος

5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026

Άρης – ΠΟΤ Ηρακλής

Ατρόμητος – Κηφισιά

Βόλος – ΑΕΚ

Καλαμάτα – Παναθηναϊκός

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ – ΟΦΗ

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

Άρης – Βόλος

Κηφισιά – Παναιτωλικός

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

ΠΟΤ Ηρακλής – Λεβαδειακός

7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026

Ατρόμητος – ΑΕΚ

Καλαμάτα – ΟΦΗ

Κηφισιά – Άρης

Λεβαδειακός – Βόλος

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – ΠΟΤ Ηρακλής

8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ – Παναιτωλικός

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

Άρης – Ατρόμητος

Βόλος – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Καλαμάτα

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

ΠΟΤ Ηρακλής – Κηφισιά

9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Ατρόμητος – Βόλος

Καλαμάτα – ΠΟΤ Ηρακλής

Κηφισιά – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – Άρης

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Παναιτωλικός – ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα

Άρης – Παναιτωλικός

Βόλος – Κηφισιά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Ατρόμητος

ΠΟΤ Ηρακλής – Παναθηναϊκός

11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης – Άρης

Καλαμάτα – ΑΕΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – ΠΟΤ Ηρακλής

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

Παναιτωλικός – Βόλος

ΠΑΟΚ – Κηφισιά

12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Άρης – Ολυμπιακός

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

Κηφισιά – Καλαμάτα

ΟΦΗ – Λεβαδειακός

ΠΟΤ Ηρακλής – Παναιτωλικός

13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026

Παναθηναϊκός – Άρης

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

Καλαμάτα – Λεβαδειακός

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΟΦΗ – Ηρακλής

Παναιτωλικός – Ατρόμητος

ΠΑΟΚ – Βόλος

14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026

ΑΕΚ – Βόλος

Ατρόμητος – Ολυμπιακός

Καλαμάτα – Παναιτωλικός

Κηφισιά – ΟΦΗ

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Ηρακλής – Άρης

15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ

Άρης – ΑΕΚ

Βόλος – Λεβαδειακός

Κηφισιά – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

ΟΦΗ – Καλαμάτα

Παναθηναϊκός – Ηρακλής

16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027

ΑΕΚ – Ατρόμητος

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Άρης – ΠΑΟΚ

Καλαμάτα – Ολυμπιακός

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Παναιτωλικός – Κηφισιά

Ηρακλής – Βόλος

17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027

ΑΕΚ – Καλαμάτα

Ατρόμητος – Παναιτωλικός

Βόλος – Άρης

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

Λεβαδειακός – Ηρακλής

ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027

Άρης – Κηφισιά

Βόλος – ΟΦΗ

Καλαμάτα – Αστέρας Τρίπολης

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Παναιτωλικός – ΑΕΚ

Ηρακλής – ΠΑΟΚ

19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027

Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

Ατρόμητος – Άρης

Κηφισιά – Βόλος

Λεβαδειακός – Καλαμάτα

ΟΦΗ – ΑΕΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027

ΑΕΚ – Κηφισιά

Άρης – Παναθηναϊκός

Βόλος – Ατρόμητος

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

Ηρακλής – ΟΦΗ

21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

Ατρόμητος – Ηρακλής

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Ολυμπιακός – Βόλος

ΟΦΗ – Άρης

Παναθηναϊκός – Καλαμάτα

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027

ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης

Άρης – Λεβαδειακός

Ατρόμητος – ΟΦΗ

Βόλος – Καλαμάτα

Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Ηρακλής – Ολυμπιακός

23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ

Καλαμάτα – Κηφισιά

Λεβαδειακός – ΑΕΚ

Ολυμπιακός – Άρης

Παναθηναϊκός – Βόλος

Παναιτωλικός – Ηρακλής

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Άρης – Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος – Λεβαδειακός

Βόλος – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Παναιτωλικός

Ηρακλής – Καλαμάτα

25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος

Καλαμάτα – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός

Παναιτωλικός – Άρης

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Ηρακλής – ΑΕΚ

26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Άρης – Καλαμάτα

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

Βόλος – Παναιτωλικός

Κηφισιά – Ηρακλής

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Ολυμπιακός