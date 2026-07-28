Το πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, έκανε γνωστό την Τρίτη 28/7 η Super League.
Συγκεκριμένα, η πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα γίνει με τις αναμετρήσεις ΑΕΚ-Ηρακλής και Καλαμάτα-Άρης, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 20:00, ενώ ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο θα πραγματοποιηθεί στις 22:00 της ίδιας μέρας
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
ΑΕΚ – Ηρακλής, Σάββατο 22/8, 20:00
Καλαμάτα – Άρης, Σάββατο 22/8, 20:00
Ολυμπιακός – Ατρόμητος, Σάββατο 22/8, 22:00
ΟΦΗ – Βόλος, Κυριακή 23/8, 19:30
Παναθηναϊκός – Κηφισιά, Κυριακή 23/8, 21:00
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, Κυριακή 23/8, 21:00
Παναιτωλικός – Αστέρας ΑKTOR, Κυριακή 23/8, 21:30
Το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν
1η αγωνιστική: 22-23 Αυγούστου 2026
ΑΕΚ – Ηρακλής
Καλαμάτα – Άρης
Ολυμπιακός – Ατρόμητος
ΟΦΗ – Βόλος
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
2η αγωνιστική: 29-30 Αυγούστου 2026
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Άρης – ΟΦΗ
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
Βόλος – Ηρακλής
Κηφισιά – ΑΕΚ
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
Παναιτωλικός – Καλαμάτα
3η αγωνιστική: 5-6 Σεπτεμβρίου 2026
ΑΕΚ – Άρης
Ατρόμητος – Καλαμάτα
Βόλος – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
ΟΦΗ – Κηφισιά
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ηρακλής – Αστέρας Τρίπολης
4η αγωνιστική: 12-13 Σεπτεμβρίου 2026
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
Καλαμάτα – Βόλος
Κηφισιά – Λεβαδειακός
Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
ΠΑΟΚ – Άρης
Ηρακλής – Ατρόμητος
5η αγωνιστική: 19-20 Σεπτεμβρίου 2026
Άρης – ΠΟΤ Ηρακλής
Ατρόμητος – Κηφισιά
Βόλος – ΑΕΚ
Καλαμάτα – Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
6η αγωνιστική: 10-11 Οκτωβρίου 2026
ΑΕΚ – ΟΦΗ
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Άρης – Βόλος
Κηφισιά – Παναιτωλικός
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα
ΠΟΤ Ηρακλής – Λεβαδειακός
7η αγωνιστική: 17-18 Οκτωβρίου 2026
Ατρόμητος – ΑΕΚ
Καλαμάτα – ΟΦΗ
Κηφισιά – Άρης
Λεβαδειακός – Βόλος
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ – ΠΟΤ Ηρακλής
8η αγωνιστική: 24-25 Οκτωβρίου 2026
ΑΕΚ – Παναιτωλικός
Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
Άρης – Ατρόμητος
Βόλος – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – Καλαμάτα
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
ΠΟΤ Ηρακλής – Κηφισιά
9η αγωνιστική: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026
Ατρόμητος – Βόλος
Καλαμάτα – ΠΟΤ Ηρακλής
Κηφισιά – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – Άρης
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
Παναιτωλικός – ΟΦΗ
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
10η αγωνιστική: 7-8 Νοεμβρίου 2026
ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα
Άρης – Παναιτωλικός
Βόλος – Κηφισιά
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
ΟΦΗ – Ατρόμητος
ΠΟΤ Ηρακλής – Παναθηναϊκός
11η αγωνιστική: 21-22 Νοεμβρίου 2026
Αστέρας Τρίπολης – Άρης
Καλαμάτα – ΑΕΚ
Λεβαδειακός – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – ΠΟΤ Ηρακλής
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
Παναιτωλικός – Βόλος
ΠΑΟΚ – Κηφισιά
12η αγωνιστική: 28-29 Νοεμβρίου 2026
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Άρης – Ολυμπιακός
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Βόλος – Αστέρας Τρίπολης
Κηφισιά – Καλαμάτα
ΟΦΗ – Λεβαδειακός
ΠΟΤ Ηρακλής – Παναιτωλικός
13η αγωνιστική: 5-6 Δεκεμβρίου 2026
Παναθηναϊκός – Άρης
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά
Καλαμάτα – Λεβαδειακός
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
ΟΦΗ – Ηρακλής
Παναιτωλικός – Ατρόμητος
ΠΑΟΚ – Βόλος
14η αγωνιστική: 12-13 Δεκεμβρίου 2026
ΑΕΚ – Βόλος
Ατρόμητος – Ολυμπιακός
Καλαμάτα – Παναιτωλικός
Κηφισιά – ΟΦΗ
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Ηρακλής – Άρης
15η αγωνιστική: 19-20 Δεκεμβρίου 2026
Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ
Άρης – ΑΕΚ
Βόλος – Λεβαδειακός
Κηφισιά – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
ΟΦΗ – Καλαμάτα
Παναθηναϊκός – Ηρακλής
16η αγωνιστική: 9-10 Ιανουαρίου 2027
ΑΕΚ – Ατρόμητος
Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός
Άρης – ΠΑΟΚ
Καλαμάτα – Ολυμπιακός
Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Παναιτωλικός – Κηφισιά
Ηρακλής – Βόλος
17η αγωνιστική: 16-17 Ιανουαρίου 2027
ΑΕΚ – Καλαμάτα
Ατρόμητος – Παναιτωλικός
Βόλος – Άρης
Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
Λεβαδειακός – Ηρακλής
ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
18η αγωνιστική: 23-24 Ιανουαρίου 2027
Άρης – Κηφισιά
Βόλος – ΟΦΗ
Καλαμάτα – Αστέρας Τρίπολης
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
Παναιτωλικός – ΑΕΚ
Ηρακλής – ΠΑΟΚ
19η αγωνιστική: 30-31 Ιανουαρίου 2027
Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής
Ατρόμητος – Άρης
Κηφισιά – Βόλος
Λεβαδειακός – Καλαμάτα
ΟΦΗ – ΑΕΚ
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
20ή αγωνιστική: 6-7 Φεβρουαρίου 2027
ΑΕΚ – Κηφισιά
Άρης – Παναθηναϊκός
Βόλος – Ατρόμητος
Καλαμάτα – ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Ηρακλής – ΟΦΗ
21η αγωνιστική: 13-14 Φεβρουαρίου 2027
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ατρόμητος – Ηρακλής
Λεβαδειακός – Κηφισιά
Ολυμπιακός – Βόλος
ΟΦΗ – Άρης
Παναθηναϊκός – Καλαμάτα
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
22η αγωνιστική: 20-21 Φεβρουαρίου 2027
ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης
Άρης – Λεβαδειακός
Ατρόμητος – ΟΦΗ
Βόλος – Καλαμάτα
Κηφισιά – ΠΑΟΚ
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
Ηρακλής – Ολυμπιακός
23η αγωνιστική: 27-28 Φεβρουαρίου 2027
Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ
Καλαμάτα – Κηφισιά
Λεβαδειακός – ΑΕΚ
Ολυμπιακός – Άρης
Παναθηναϊκός – Βόλος
Παναιτωλικός – Ηρακλής
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
24η αγωνιστική: 6-7 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Άρης – Αστέρας Τρίπολης
Ατρόμητος – Λεβαδειακός
Βόλος – ΠΑΟΚ
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
ΟΦΗ – Παναιτωλικός
Ηρακλής – Καλαμάτα
25η αγωνιστική: 13-14 Μαρτίου 2027
Αστέρας Τρίπολης – Βόλος
Καλαμάτα – Ατρόμητος
Ολυμπιακός – Κηφισιά
Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός
Παναιτωλικός – Άρης
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
Ηρακλής – ΑΕΚ
26η αγωνιστική: 20-21 Μαρτίου 2027
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Άρης – Καλαμάτα
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
Βόλος – Παναιτωλικός
Κηφισιά – Ηρακλής
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
ΟΦΗ – Ολυμπιακός