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Απόψε στις 20:00 το νέο επεισόδιο της σειράς «Σούπερ Ήρωες».

Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Δευτέρα 15 Ιουνίου – Επεισόδιο 29

Ο Βαγγέλης, ο άντρας της Έφης, επιστρέφει για να φτιάξει τα ηλεκτρικά της αποθήκης και για έναν ανεξήγητο λόγο δείχνει ανησυχητικά μεγάλη συμπάθεια στον Σπύρο.

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Στα ταμεία, ο Δημήτρης λανσάρει πειραματικά μια ουρά για να εξυπηρετούνται πιο αργά οι μοναχικοί πελάτες που θέλουν να πιάσουν την κουβέντα. Και παραδόξως, διαλέγει ως υπεύθυνη την Έφη.

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Παράλληλα, ο Περικλής κλείνει τα 45 και ετοιμάζει έξοδο στα μπουζούκια, μόνο που κανείς από τους συναδέλφους του δεν θέλει να πάει.

Στο μανάβικο, ο Αντώνης και η Ρένα έχουν αρχίσει να μένουν μαζί και η συγκατοίκησή τους είναι πολύ καλή… για να είναι αληθινή.

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Guest: Θανάσης Δόβρης