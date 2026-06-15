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Η αποκάλυψη του Πέτρου στην αστυνομία. Ο Χατζημήτρος και Ρήγας είναι αδέρφια!

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο του Grand Hotel

Η αποκάλυψη ότι ο Ρήγας είναι αδερφός του Χατζημήτρου συγκλονίζει.

Η Αλίκη είναι ανήσυχη για τον ρόλο της μητέρας της, αλλά δείχνει και έτοιμη να συγκρουστεί ανοιχτά μαζί της.

Ο Πέτρος, πιο ψύχραιμος, προσπαθεί να τη συγκρατήσει και να την προστατεύσει από μια ένταση που θα μπορούσε να επηρεάσει την εγκυμοσύνη της.

Η Θάλεια φέρνει τον Άρη σε δύσκολη θέση, καθώς υποψιάζεται τον Χαραλάμπη για τη δολοφονία του Χατζημήτρου και είναι αποφασισμένη να μιλήσει στην αστυνομία.

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Την ίδια στιγμή, η έρευνα του Χρόνη και του Βαγγέλη περιπλέκεται, καθώς νέα στοιχεία και μαρτυρίες ανοίγουν πολλαπλά ενδεχόμενα, ενώ στο κάδρο των υπόπτων μπαίνουν τόσο ο Ρήγας, όσο και ο Παράσχος.

Η απώλεια της Μελίνας βαραίνει τους ανθρώπους στα προσφυγικά, με τον Παράσχο να συντρίβεται από τον πόνο και τον Χαραλάμπη να φοβάται πως οι κινήσεις του θα τον προδώσουν.

Η Κυβέλη και ο Ρήγας πιέζονται από τις εξελίξεις και τις υποψίες της αστυνομίας, με τη σχέση τους να δοκιμάζεται και τις ρωγμές μεταξύ τους να βαθαίνουν…

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