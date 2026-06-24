Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Grand Hotel».

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο «Grand Hotel».

Η σύλληψη της Σοφίας επισκιάζει την ευτυχία της Αλίκης, η οποία καταρρέει, ενώ πηγαίνει να παντρευτεί.

Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος την περιμένει ανήσυχος στην εκκλησία.

{https://www.youtube.com/watch?v=L88sVrKGWE0}

Η Κυβέλη μαθαίνει σοκαρισμένη για την προφυλάκιση της Σοφίας και κάνει τα πάντα για να την στηρίξει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=2j8M9Db6OxM}

Ο Άρης ερευνά τον φάκελο του τραπεζικού λογαριασμού του Χατζημήτρου και δίνει στον αστυνόμο Κομνηνό κρίσιμα στοιχεία που ενοχοποιούν τον Ρήγα.

{https://www.youtube.com/watch?v=HXF6vbssllo}

Ο αστυνόμος παίρνει τον φάκελο στα χέρια του και σε μια από τις σελίδες που βρίσκονται μέσα σε αυτόν, ανακαλύπτει εκείνο το στοιχείο που θα τον οδηγήσει όχι μόνο στην αλήθεια, αλλά και στη σύλληψη του δολοφόνου…