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Απόψε στις 20:00 το προτελευταίο ανατρεπτικό επεισόδιο, της επιτυχημένης σειράς «Να μ’ αγαπάς». Όσα θα δούμε σήμερα.

«Να μ’ αγαπάς» - Έρχεται απόψε στις 20:00.

Ο Χάρης αποφασίζει να μετακομίσει στην Αθήνα με την Κατερίνα…

Βαίνοντας προς το τέλος οι ισορροπίες αποκαθίστανται. Η Σοφία στην κλινική δέχεται διαδοχικά τη Νικαίτη και τον Θεόφιλο.

Ο Χάρης αποφασίζει να μετακομίσει στην Αθήνα μαζί με την Κατερίνα.

{https://www.youtube.com/watch?v=56Iwox5N8fM}

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