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Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Σούπερ Ήρωες».

Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 20:00 – Επεισόδιο 34

Ένα ανταγωνιστικό ντελικατέσεν ανοίγει κοντά στη γειτονιά και ο Βασίλης με τον Περικλή αποφασίζουν να κατασκοπεύσουν τον ανταγωνισμό με κωμικοτραγικά αποτελέσματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=wL-_TogBMC0}

Στα ταμεία, η Σταυρούλα συμπεριφέρεται περίεργα, ώσπου η Έφη ανακαλύπτει το μυστικό της. Έχει φέρει κρυφά στο μαγαζί… ένα γατάκι. Στο μανάβικο, παρά τις αντιρρήσεις της Ρένας, ο Αντώνης συνεχίζει να μιλάει μανιωδώς με τον άγνωστο κρυφό θαυμαστή του. Ώσπου έρχεται ξανά ο «Σαλατάς».

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{https://www.youtube.com/watch?v=O_6Wv1M_tJw}

Τέλος, ο Δημήτρης μαθαίνει για τον έρωτα του Σπύρου με την Έφη και για τον βοηθήσει αποφασίζει να του κάνει extreme makeover.

{https://www.youtube.com/watch?v=FhnfrVpiSfE}

Guest: Ολυμπία Δεδοπούλου, Ρένα Μόρφη, Ρένος Χαραλαμπίδης