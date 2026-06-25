Στιγμιότυπα από το νέο διπλό επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» έρχεται απόψε στις 22:00 με νέο συγκλονιστικό διπλό επεισόδιο.

Οι 5 ηρωίδες μας, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας.

78ο Επεισόδιο

Η Μαγδαληνή αισθάνεται το βάρος γύρω από την οικογένεια να μεγαλώνει, καθώς γεγονότα που δεν μπορεί να ελέγξει διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη ισορροπία της.

Η Ασπασία παίρνει μια απόφαση που αλλάζει ριζικά τη σχέση της με τον Σταύρο, την ώρα που η κατάσταση της Στέλλας στο νοσοκομείο επηρεάζει κάθε τους κίνηση.

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Η Μελισσάνθη βιώνει την πιο οδυνηρή στιγμή της, καθώς η αγωνία για τον Άγγελο κορυφώνεται και την οδηγεί σε μια φυγή που φανερώνει πόσο μόνη αισθάνεται.

Η Ιουλία προσπαθεί να κρατήσει το σπίτι όρθιο, διαχειριζόμενη το πένθος της κόρης της και τη δική της αδυναμία να αποδεχτεί την απουσία του Φωκά, ενώ η ανάγκη για αλλαγή γίνεται όλο και πιο πιεστική.

{https://www.youtube.com/watch?v=zsiPgZ1CAWM}

Η Πολυξένη, εξαντλημένη ψυχικά και σωματικά, βρίσκει προσωρινό καταφύγιο στο σπίτι της Μάρθας, με τη σχέση της με τον Θαλή και την επαγγελματική πίεση να τη βαραίνουν.

O Απόστολος παρηγορεί τη Μελισσάνθη:

{https://www.youtube.com/watch?v=f9evt9lOx3o}

Ο Σίμος αποκαλύπτει στην Ιουλία τα στοιχεία που ανακάλυψε:

{https://www.youtube.com/watch?v=KzaRm2C49yQ}

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: 79ο Επεισόδιο

Η Ιουλία κάνει ένα ακόμη βήμα στην προσπάθειά της να φτάσει στην αλήθεια για τον θάνατο του Φωκά, καθώς νέα στοιχεία και μια συνάντηση εκτός σπιτιού δείχνουν ότι η υπόθεση μόνο απλή δεν είναι και απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς.

Η Πολυξένη έρχεται σε ανοιχτή σύγκρουση με τον Θαλή, ζητώντας ξεκάθαρα όρια και παρουσία στη σχέση τους, ενώ ταυτόχρονα μια επαγγελματική συνάντηση στο στούντιο την φέρνει αντιμέτωπη με κριτική που την αναγκάζει να δει τον εαυτό της πιο βαθιά.

Η Μελισσάνθη, συντετριμμένη από την απώλεια του Άγγελου, απομονώνεται και φτάνει επικίνδυνα κοντά σε γνώριμες διαδρομές του παρελθόντος, μέχρι που μια απρόσμενη συνάντηση λειτουργεί ως φρένο και υπενθύμιση των ευθυνών της.

Η Ασπασία προσπαθεί να στηρίξει τις κόρες της μέσα στο νοσοκομείο, όταν μια σκληρή συζήτηση με τη Θεοδώρα την αναγκάζει να μιλήσει ανοιχτά για αποφάσεις που μέχρι τώρα απέφευγε. Η Μαγδαληνή ανησυχεί όλο και περισσότερο από την εξαφάνιση της Τερέζας και την αλλαγή στη συμπεριφορά του Οδυσσέα, καθώς νιώθει ότι η αναζήτηση της αλήθειας αρχίζει να απειλεί και τη δική της ισορροπία.

Η Θεοδώρα νιώθει ότι ευθύνεται για τον χωρισμό των γονιών της:

{https://www.youtube.com/watch?v=ofZ97GbdpUE}

Ο Αλέξανδρος φλερτάρει έντονα την Μαγδαληνή:

{https://www.youtube.com/watch?v=hiUCyRLatAI}