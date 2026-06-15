«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, Κυριακή στη 01:00, Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

Απόψε, Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Ακύλα, τον ανατρεπτικό καλλιτέχνη που εκπροσώπησε φέτος την Ελλάδα στη Eurovision με το ξεσηκωτικό «FERTO».

Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός ξεδιπλώνει τη σύντομη αλλά δυναμική 5ετή πορεία του στη μουσική.

Πώς προέκυψε ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του «FERTO», που θυμίζει κάτι μεταξύ γάτας και Super Mario; Γιατί ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον κόσμο; O Ακύλας, περιγράφει πώς λύγισε από την πίεση κατεβαίνοντας από τη σκηνή, αλλά και το σοκ που έζησε στο Green Room βλέποντας τις βαθμολογίες των επιτροπών.

Τι συνέβη όταν έσβησαν τα φώτα και πώς βρέθηκε αντιμέτωπος με το «σύνδρομο της εγκατάλειψης»; Στη συνέχεια, θυμάται τα παιδικά του χρόνια στις Σέρρες, την απόρριψη από το Κρατικό Θέατρο και τις σεζόν που δούλευε σε ξενοδοχεία για να βιοποριστεί.

Αποκαλύπτει, πώς η καραντίνα έγινε η αφορμή να μάθει γιουκαλίλι και να γράψει το πρώτο του τραγούδι, το «Φτηνόκρασο». Ποιοι ήταν οι φίλοι που τον στήριξαν οικονομικά, όταν οι γονείς του αδυνατούσαν και ποια είναι η αλήθεια για τη σχέση με τον πατέρα του; Πότε έπαιξε τελευταία φορά μουσική στον δρόμο; Πώς νιώθει που από υπάλληλος σε fast;food;τώρα πια τα διαφημίζει;

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Τέλος, μοιράζεται τον ενθουσιασμό του για το «Akylas Tour», το οποίο ξεκινάει στις 23 Ιουνίου από τη Θεσσαλονίκη και υπόσχεται να μετατρέψει τη σκηνή σε έναν «παιδότοπο» συναισθημάτων, ενώ κλείνει με τον πιο εκρηκτικό τρόπο τραγουδώντας στο στούντιο το «FERTO»!

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίσει και τον Τάσο Ιορδανίδη, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» και παρουσιάζει την εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;».

Ο αγαπημένος ηθοποιός θυμάται τα χρόνια που εργάστηκε ως μεσίτης, για να καλύψει τις ζημιές από τις θεατρικές παραγωγές, ενώ εξηγεί πώς η Σοφία Βογιατζάκη τον ώθησε να ακολουθήσει την υποκριτική, παρότι είχε σπουδάσει Γαλλική Φιλολογία. Στη συνέχεια, μιλά με τρυφερότητα για τη σύζυγό του, Θάλεια Ματίκα,αποκαλύπτοντας γιατί αποφάσισαν να μη δώσουν ποτέ ξανά κοινή τηλεοπτική συνέντευξη.

Περιγράφει πώς ξεκίνησε η ιστορία αγάπης τους πριν από 18 χρόνια, όταν εκείνη μεσουρανούσε και ο ίδιος δεν είχε ούτε μία δραχμή. Παράλληλα, μιλά για τη φοβία που του έχουν δημιουργήσει τα social media και εξηγεί γιατί σκέφτεται πλέον 14 φορές πριν μιλήσει στο δημόσιο βήμα. Ποια ήταν η συγκλονιστική καλλιτεχνική ευχή που του έδωσε ο Στέφανος Ληναίος, όταν του εμπιστεύτηκε το ιστορικό του θέατρο; Γιατί συγκινείται όταν αναφέρεται σε εκείνον και την Έλλη Φωτίου;

Τέλος, μιλάει για τη θεατρική παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι», που ετοιμάζεται για την 6η χρονιά της, η οποία κάνει επίσημη έναρξη της καλοκαιρινής της περιοδείας στις 23 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων – Μελίνα Μερκούρη.