Όσα θα δούμε απόψε, στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «The 2Night Show».

Απόψε, Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Μέμο Μπεγνή, που φέτος συμμετέχει στο εμβληματικό show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1 «Your Face Sounds Familiar». Γιατί για χρόνια έλεγε «όχι» στο show και φέτος δέχτηκε, τελικά, να το κάνει;

Πώς κατάφερε να είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες της καριέρας του; Παράλληλα, o Μέμος θυμάται τη σειρά «Μη μου λες αντίο», που υπήρξε σταθμός στην πορεία του, και αποκαλύπτει τι έκανε μαζί με τον Μανούσο Μανουσάκη πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα στα Πομακοχώρια.

Στη συνέχεια, αναφέρεται με νοσταλγία στο διαχρονικό «Άκρος Οικογενειακόν» και μιλάει για τις τηλεοπτικές δουλειές που έκανε στην Κύπρο. Σε μία κατάθεση ψυχής, εξομολογείται τα πάντα για τον έρωτα στη ζωή του και το μεγάλο του όνειρο να κάνει μια ταξιδιωτική εκπομπή.

Σε ποια χώρα θα μπορούσε να ζήσει μόνιμα; Τέλος, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής μοιράζεται τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια και προσκαλεί το κοινό στην καλοκαιρινή περιοδεία της μεγάλης θεατρικής παράστασης «Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης», όπου ζωντανεύει επί σκηνής η ζωή του σπουδαίου λυράρη και ερμηνευτή!

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίσει και τη Δανάη Παππά, τη λαμπερή ηθοποιό και πρωταγωνίστρια της σειράς «Άγιος Έρωτας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς έσπασε το πόδι της και τι έκανε για τις ανάγκες των γυρισμάτων; Τι συνέβη στη ζωή της και άρχισε να θέτει όρια στους γύρω της; Στη συνέχεια, η Δανάη εκφράζει την έντονη ενόχλησή της για την αδικία, αλλά και την ανασφάλεια που νιώθει σε μία εποχή που μοιάζει με κινούμενη άμμο. Σχολιάζει τον έντονο αρνητισμό στα social media και εξηγεί τον λόγο που επιλέγει να απαντά μόνο στα θετικά σχόλια.

Τονίζει την τεράστια αξία που έχουν για εκείνη οι σταθεροί συνεργάτες, αλλά και οι φίλοι που δεν ασκούν κριτική. Παράλληλα, μιλάει για τα μελλοντικά της σχέδια και, ενώ δηλώνει πως θέλει να κάνει κωμωδία, αποκαλύπτει πως ο ρόλος που της έχει προταθεί είναι πάλι δραματικός.

Τέλος, μας προσκαλεί στην καλοκαιρινή θεατρική παράσταση «Ο σώζων εαυτόν σωθήτω», στην οποία πρωταγωνιστεί και είναι μια τρυφερή κωμωδία καταστάσεων, φόρος τιμής στα μπουλούκια, σε σκηνοθεσία της Ταμίλλας Κουλίεβα.

{https://www.youtube.com/watch?v=VMpq50qiBvE}

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι και ο Γκάρος Σεκερτζής, ο κορυφαίος hair stylist και «King of balayage», που πρόσφατα βραβεύτηκε για 3η φορά, ως ο καλύτερος κομμωτής της Ελλάδας.

Ο Γκάρος δηλώνει πως ήθελε αυτό το τρίτο βραβείο μόνο και μόνο για να δει τη χαρά στα μάτια της κόρης του! Αναφέρεται στα 30 χρόνια της πορείας του και συγκινεί, όταν περιγράφει πώς από μικρό παιδί, βρισκόταν κοντά στον μπαμπά του, που είναι επίσης κομμωτής.

Παραδέχεται πως για εκείνον επιτυχία είναι να μπορείς να λες «όχι», για να προστατεύεις τους πελάτες σου. Αποκαλύπτει πως πρόσφατα χτένισε τη σύζυγο του μεγαλύτερου αθλητή στο παγκόσμιο μπάσκετ!

Μιλά με χιούμορ για τις αστείες απαιτήσεις των πελατών στον λουτήρα, αλλά και με βαθιά ευγνωμοσύνη για τη σύζυγό του, Σόνια, η οποία έχει μεγάλο μερίδιο σε όσα έχει καταφέρει έως τώρα.

Τέλος, συγκλονίζει μιλώντας για την Άννα Κανδαράκη και τη στιγμή που τον στιγμάτισε, όταν του ζήτησε να της κόψει τα μαλλιά κατά την περιπέτειά της με τον καρκίνο.

Μία δυνατή ιστορία ζωής από έναν άνθρωπο που συνεχίζει να ονειρεύεται και να δημιουργεί με την ίδια αγάπη όπως την πρώτη μέρα!

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Απόψε στις 24:00 στον ΑΝΤ1.