Έληξε η συνεργασία του Κώστα Τσουρού με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ. Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτιλή.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο Κώστας Τσουρός τις τελευταίες ημέρες καθώς οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο παρουσιαστής δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία του με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ.

Την φετινή τηλεοπτική σεζόν βρέθηκε στο τιμόνι της παρουσίασης στην εκπομπή «Το ‘χουμε», ένα project που οδηγήθηκε σε πρόωρο τέλος, ενώ νωρίτερα είχε δεχθεί αλλαγές τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και στη διάρκειά της.

Σε πρόσφατες δηλώσεις που είχε παραχωρήσει ο Κώστας Τσουρός, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΣΚΑΙ, ωστόσο η συνεργασία φαίνεται να οδηγήθηκε στο οριστικό τέλος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day» και την Τίνα Μεσσαροπούλου, πάρθηκε η απόφαση να ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών καθώς δεν βρέθηκε η απαραίτητη «χρυσή τομή».

Στο σχετικό απόσπασμα αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές προσπάθησαν ώστε να υπάρξει συνέχεια στη συνεργασία τους, ενώ όπως όλα δείχνουν ο ΣΚΑΙ αναμένεται να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του νέες παραγωγές.

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Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο παρουσιαστής είχε διετές συμβόλαιο, αποφασίστηκε να το λήξουν από κοινού. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το ποιο θα είναι το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

Από τη δική της πλευρά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, θέλησε να προσθέσει το δικό της σχόλιο για τον Κώστα Τσουρό αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Κώστας, νομίζω ότι φέτος συζητήθηκε για τους λάθος λόγους. Αντί δηλαδή να αφοσιωθεί σε αυτό που είχε αναλάβει… Λύσανε το συμβόλαιο κοινή συναίνεση…».