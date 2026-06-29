Τριήμερο γλέντι στην Πάρο πραγματοποίησε το ζευγάρι.

Με ένα ξεχωριστό, τριήμερο πάρτι, Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, επισφράγισαν τον έρωτά τους ανταλάσσοντας όρκους αγάπης, μπροστά σε συγγενείς και φίλους.

Το ζευγάρι, που πριν από ένα μήνα πραγματοποίησε το θρησκευτικό του γάμο στην Αθήνα, πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή τελετή, με την Αθηνά Οικομομάκου να είναι ντυμένη δια χειρός Σήλιας Κρηθαριώτη.

Λίγες ώρες μετά την τελετή που πραγματοποιήθηκε δίπλα στη θάλασσα, η κάμερα του «Happy Day» συνάντησε την ηθοποιό, η οποία δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της, δηλώνοντας πως διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Ήταν πολύ όμορφα, πολύ συναισθηματική στιγμή και ήταν όπως τα ονειρευόμασταν, όλα πήγαν υπέροχα. Η Πάρος είναι το αγαπημένο νησί του Μπρούνο που έρχεται τα περισσότερα χρόνια, οπότε έτσι πήραμε την απόφαση. Έχει γίνει και εμένα το αγαπημένου μου νησί», δήλωσε η Αθηνά Οικονομάκου.

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