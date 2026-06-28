Η συγκινητική τελετή και το λαμπερό πάρτι του ζευγαριού. «Υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω, σε ευχαριστώ που αγαπάς τα παιδιά μου».

Μια από τις πιο όμορφες στιγμές της κοινής τους πορείας έζησαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι επέλεξαν το μαγευτικό σκηνικό της Πάρου για να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης, έχοντας στο πλευρό τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ζεστή και ρομαντική ατμόσφαιρα, με εκλεκτούς καλεσμένους. Ανάμεσά τους βρέθηκαν στενοί φίλοι και συγγενείς του ζευγαριού, οι οποίοι ταξίδεψαν στο κυκλαδίτικο νησί για να μοιραστούν μαζί τους αυτή τη σημαντική ημέρα. Όλοι τήρησαν διακριτική στάση, αφήνοντας τους δύο πρωταγωνιστές να απολαύσουν την ξεχωριστή τους στιγμή.

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Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια που αντάλλαξαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα κατά τη διάρκεια της τελετής. Ο Τσερέλα επέλεξε μάλιστα να εκφράσει μέρος των συναισθημάτων του στα ελληνικά, μια κίνηση που συγκίνησε τόσο την ηθοποιό όσο και τους παρευρισκόμενους. Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι, επισφραγίζοντας την αγάπη τους μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

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«Υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω, σε ευχαριστώ που αγαπάς τα παιδιά μου» είπε η Αθηνά Οικονομάκου.

Το εντυπωσιακό πάρτι μετά την ανταλλαγή όρκων

Μετά την ανταλλαγή των όρκων ακολούθησε ένα εντυπωσιακό πάρτι, γεμάτο μουσική, χορό και χαμόγελα. Οι καλεσμένοι διασκέδασαν μέχρι αργά, ενώ το ζευγάρι δεν σταμάτησε να χορεύει και να απολαμβάνει κάθε στιγμή της βραδιάς. Το σκηνικό ήταν καλοκαιρινό, με τη διακόσμηση να κινείται σε λιτές, λευκές αποχρώσεις που ταίριαζαν απόλυτα με το κυκλαδίτικο τοπίο.

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Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία σε minimal αισθητική, ενώ ο Μπρούνο Τσερέλα εμφανίστηκε με κομψό λευκό σύνολο, συνδυάζοντας την κομψότητα με τη χαλαρή διάθεση του νησιού. Φίλοι του ζευγαριού μοιράστηκαν φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά, αποτυπώνοντας στιγμές γεμάτες συγκίνηση, γέλια και χορό.

Η ανταλλαγή όρκων στην Πάρο αποτέλεσε την πιο όμορφη επιβεβαίωση της σχέσης τους, η οποία- από την αρχή- εξελίχθηκε με σταθερά βήματα. Με φόντο το αιγαιοπελαγίτικο ηλιοβασίλεμα και έχοντας δίπλα τους, τους ανθρώπους που αγαπούν, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης.

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