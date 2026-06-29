Sneak Preview από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Σούπερ Ήρωες».

Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Δευτέρα 29 Ιουνίου – Επεισόδιο 35

Ακόμα μια Κυριακή οι υπάλληλοι καταφτάνουν στο μαγαζί για το γύρισμα της σειράς του Αντώνη και όλα φυσικά πηγαίνουν στραβά.

Η Χαριστέλλα και ο Δημήτρης συμπρωταγωνιστούν στο μανάβικο, αλλά για ακόμα μια φορά η χημεία τους είναι εκρηκτική. Ταυτόχρονα, όσο ο Ζαχαρίας παραπονιέται ότι έχει μικρό ρόλο, ο Σπύρος αγχώνεται γιατί για τις ανάγκες του ρόλου του πρέπει να φιλήσει την Έφη.

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Την ίδια στιγμή, ο Βασίλης καταλήγει να κάνει μια σκηνή με τον Περικλή και τη Σταυρούλα.

Όμως, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν του αρέσει ο ρόλος του, κάνει άνω-κάτω το σενάριο και φυσικά τα νεύρα του Αντώνη. Τέλος, η Ρένα αναγκάζεται να γυρίσει μια σκηνή με τον παλιό της έρωτα και το τωρινό της φλερτ.

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Μόνο που η συνύπαρξη αυτών των δύο θα οδηγήσει σε αναπάντεχες αποκαλύψεις...

Guest: Θοδωρής Κατσαφάδος, Κώστας Καζάκας