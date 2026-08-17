Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς 2026-2027.

Τέλος χρόνου για τους παιδικούς σταθμούς καθώς ανακοινώθηκαν από την ΕΕΤΑΑ τα οριστικά αποτελέσματα με τους τελικούς πίνακες.

Δείτε ΕΔΩ τα οριστικά αποτελέσματα

Οι προσωρινοί πίνακες είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ.

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του αιτούντος.

Μέσα από την προσωποποιημένη ενημέρωση οι γονείς μπορούν να δουν τα στοιχεία της αίτησής τους, τη μοριοδότηση που συγκέντρωσαν, αλλά και τυχόν παρατηρήσεις ή εκκρεμότητες που είχαν καταγραφεί κατά τον αρχικό έλεγχο.

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Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, οι οριστικοί πίνακες θα δώσουν στους γονείς την τελική απάντηση για το εάν δικαιούνται το voucher.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ανακοινώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, τα οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, με 158.009 παιδιά και ΑμεΑ να λαμβάνουν voucher για το έτος 2026-2027, σε σύνολο 199.138 έγκυρων αιτήσεων.

«Στηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειες και διευρύνουμε σταθερά την πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης. Ήδη από πέρυσι αυξήσαμε σημαντικά τα εισοδηματικά όρια, ώστε περισσότερες οικογένειες, ακόμη και μεσαίου εισοδήματος, να μπορούν να λάβουν voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και για ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ. Έτσι, για οικογένειες με έως δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο ανέρχεται πλέον στις 35.000 ευρώ και για οικογένειες με τρία παιδιά στις 38.000 ευρώ.

Φέτος προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα. Για πρώτη φορά καταργούμε πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Είναι μια συνειδητή επιλογή στήριξης των οικογενειών με πολλά παιδιά, που αναγνωρίζει τις αυξημένες ανάγκες τους και εντάσσεται στη συνολική μας πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού» σημείωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η Πρόσκληση του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2026-2027, με προϋπολογισμό 391.000.000 ευρώ. Υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και εθνικούς πόρους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ).

Τα οριστικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, δείτε τα ΕΔΩ.

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν voucher 158.009 άτομα.