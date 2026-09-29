Αν και τέλος Σεπτεμβρίου, ο καιρός αποφάισε να μπει πρόωρα σε χειμερινούς ρυθμούς.

Η χώρα μας και τις επόμενες αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά και από το ύψος της Χαλκιδικής και πιο νότια, θα έχουμε ένα πιο φθινοπωρινό και σχεδόν χειμωνιάτικο καιρικό σκηνικό.

Στον αντίποδα στα πιο δυτικά τμήματα θα κυριαρχήσει το καλοκαίρι - αρχές φθινοπώρου με σαφώς πιο υψηλές βροχές και λιγότερες βροχές.

Σήμερα, ο καιρός επιμένει να μας εμφανίζει ένα πιο χειμωνιάτικο προφίλ στα ανατολικά τμήματα.

Στα ανατολικά και νότια και προς τα βορειοανατολικά βορειοηπειρωτικά, καθώς θα περνούν οι ώρες, θα βλέπουμε τις συννεφιές να καλύπτουν μεγάλα τμήματα του ουράνιου θόλου και σταδιακά θα ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις οι οποίες θα είναι περισσότερες προς την πλευρά της ανατολικής και νότιας Θεσσαλίας, προς τις Σποράδες και γενικά στην Εύβοια. Λιγότερο στη Βοιωτία και ανατολική Πελοπόννησο και περισσότερο προς την πλευρά της βόρειας Κρήτης.

Είναι αρκετά πιθανόν ταυτόχρονα να δούμε και κάποιες καταιγίδες προς την πλευρά του Αιγαίου. Προς την πλευρά του Ιονίου Πελάγους είναι πιθανόν να έχουμε κάποιες διάσπαρτες βροχές.

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Οι βοριάδες ενισχύονται, φθάνοντας στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Τις επόμενες ημέρες θα φθάσουμε ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης. Στη νότια Κρήτη, οι βοριάδες θα ενισχύονται και μπορεί να δούμε ακόμη και 9 μποφόρ.

Στο Ιόνιο δεν θα προβληματίζουν οι άνεμοι.

Νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα παρουσιάζει σημαντική πτώση. Θα ξεκινάει από αρκετά χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές (ακόμη και λίγους βαθμούς πάνω από το μηδέν), μονοψήφιες κατά κανόνα, θα ανεβαίνει καθώς κατευθυνόμαστε σε περιοχές κοντά σε θαλάσσιες εκτάσεις. Αργά το μεσημέρι οι πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές θα εντοπίζονται προς τη δυτική χώρα (24 -26 βαθμοί Κελσίου) και στην Κρήτη και στο Αιγαίο. Στις υπόλοιπες εκτάσεις η θερμοκρασία με δυσκολία θα ξεπερνάει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις επόμενες ημέρες θα είμαστε κοντά στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη και το μεσημέρι η αίσθηση της ψύχρας θα είναι αρκετά έντονη.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Η Αττική, βρίσκεται στη ζώνη επίδρασης των ψυχρών βοριάδων που θα κυριαρχήσουν τις επόμενες ημέρες στο Αιγαίο. Κατά διαστήματα θα έχουμε συννεφιές, οι οποίες θα συνοδεύονται από λίγες βροχές, κατά κανόνα προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Οι βροχές αναμένονται τόσο σήμερα, από το απόγευμα και μετά, όσο και τις επόμενες ημέρες και μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Θα φθάσουμε τα 6 μποφόρ και τις επόμενες ημέρες μπορεί να δούμε και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις επόμενες ημέρες με δυσκολία θα ξεπερνάει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ αργά το βράδυ η θερμοκρασία θα υποχωρεί κοντά στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Η Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις ψυχρές αυτές αέριες μάζες. Στα τρία πόδια της Χαλκιδικής περιμένουμε ισχυρό βορειοδυτικό άνεμο. Οι συννεφιές θα ενναλάσσονται με την ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Σε περιοχές του ανατολικού ηπειρωτικού κορμού όπως επίσης και περιοχές που βρίσκονται μέσα στο Αιγαίο, θα βλέπουμε βροχές. Πιο πολλές θα είναι οι βροχές στην Εύβοια και μπορεί να πέσουν αρκετά χιλιοστά τις επόμενες ημέρες. Πιο πολλές θα είναι οι βροχές στην Κρήτη και με έμφαση τα βόρεια τμήματα, όπου εκεί περιμένουμε και καταιγίδες.

Η Πέμπτη, αλλά και οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με τις ίδιες καιρικές συνθήκες. Οι βοριάδες θα πνέουν με μεγάλες εντάσεις.

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