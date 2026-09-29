Σε φθινοπωρινό σκηνικό έχει μπει πλέον η χώρα μας, με την ψύχρα να κυριαρχεί, όπως αναφέρει ο Τάσος Αρνιακός.

Βροχές στην ανατολική Θεσσαλία, Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, ανατολική και κεντρική Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, και βοριάδες έως και 7 μποφόρ θα έχουμε σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Τάσο Αρνιακό.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμανθεί από 22 έως και 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Κρήτη θα είναι η περιοχή με τον μεγαλύτερο όγκο βροχής.

Στην Αττική, θα έχουμε ηλιοφάνεια, με λίγα σύννεφα που θα πυκνώσουν και δεν αποκλείεται το μεσημέρι με το απόγευμα να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στη γύρω ορεινή ζώνη. Οι βοριάδες θα φθάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε καλύτερο καιρό χώρις βροχές, με τους ανέμου να φθάνουν τα 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο, Τετάρτη, οι βροχές θα είναι περισσότερες, το ίδιο και οιι άνεμοι που θα φθάσουν τα 8 με 9 μποφόρ.

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