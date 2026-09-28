Μερικές φορές, η γοητεία ενός ονόματος έγκειται στο πόσο αγαπήθηκε μέσα στο χρόνο. Αυτά τα ονόματα μπορεί να ήταν «της μόδας» σε άλλες δεκαετίες, αλλά οι απλοί τους ήχοι και η διαχρονική τους γοητεία βρίσκουν ξανά τη θέση τους στα σύγχρονα παιδικά δωμάτια.

Ορισμένα ονόματα μωρών δεν βγαίνουν ποτέ πραγματικά από τη μόδα. Μετά από χρόνια, αρκετά ρετρό ονόματα βρίσκουν ξανά το δρόμο τους προς τις τάσεις της εποχής.

Από το Άρθουρ και το Φλόρενς μέχρι το Φήλιξ και το Μέιμπελ, παρουσιάζονται μερικά κλασικά ονόματα που κάνουν μια σύγχρονη επιστροφή:

Άρθουρ

Αν και είναι συνδεδεμένο με μια άλλη γενιά, το Άρθουρ βρίσκει ξανά τη θέση του στις σύγχρονες λίστες ονομάτων για μωρά. Το όνομα έχει ισχυρή σύνδεση με τον θρυλικό Βασιλιά Αρθούρο και διατηρεί μια γοητεία παλαιάς εποχής. Σήμερα, ο κλασικός του ήχος το κάνει να φαίνεται παραδοσιακό χωρίς να ακούγεται ξεπερασμένο.

Φλόρενς

Το Φλόρενς διαθέτει εκείνο το είδος ρετρό γοητείας που έχει γίνει ξανά δημοφιλές ανάμεσα στους γονείς που αναζητούν κάτι κομψό αλλά και ιδιαίτερο. Το όνομα έχει βικτοριανές ρίζες και είναι συνδεδεμένο με την άνθηση και την ευημερία. Παράλληλα, διαθέτει μια πιο απαλή, ρομαντική νότα που ταιριάζει σε ένα σύγχρονο μωρό.

Φήλιξ

Το Φήλιξ μπορεί να έχει μια παλιομοδίτικη αίσθηση, αλλά το χαρούμενο νόημά του το κάνει εκπληκτικά φρέσκο. Προερχόμενο από τα λατινικά, το όνομα σημαίνει «ευτυχισμένος» ή «τυχερός». Αν και ήταν δημοφιλές στις αρχές του 20ού αιώνα, το Φήλιξ γοητεύει ξανά σήμερα γονείς που έλκονται από σύντομα και ξεχωριστά ονόματα.

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Ούμα

Ένα κλασικό ινδικό όνομα, το Ούμα έχει βαθιές ρίζες στα σανσκριτικά και είναι παραδοσιακά συνδεδεμένο με τη Θεά Παρβάτι. Αν και κάποτε ήταν πολύ πιο συνηθισμένο στις παλαιότερες γενιές, αυτό το σύντομο και κομψό όνομα διαθέτει μια διαχρονική ποιότητα. Η απλότητά του το καθιστά εύκολο στη χρήση ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές και πολιτισμούς.

Μπήατρις

Το Μπήατρις είναι από εκείνα τα ονόματα που ταιριάζουν εξίσου σε ένα παλιό οικογενειακό άλμπουμ όσο και σε ένα σύγχρονο πιστοποιητικό γέννησης. Με λατινικές ρίζες και σημασία που συνδέεται με το «αυτός που φέρνει την ευτυχία», διαθέτει μια φινέτσα. Παράλληλα, το «Μπήα» αποτελεί ένα πολύ γλυκό υποκοριστικό.

Γιούκι

Το Γιούκι είναι ένα κλασικό ιαπωνικό όνομα που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, συνεχίζοντας να μοιάζει φρέσκο ακόμα και σήμερα. Ανάλογα με τα καντζί που χρησιμοποιούνται, μπορεί να σημαίνει «χιόνι» ή «ευτυχία». Ο σύντομος και απαλός του ήχος χαρίζει σε αυτό το παραδοσιακό όνομα μια σαφώς εκσυγχρονισμένη γοητεία.

Κλάρα

Το Κλάρα δεν εξαφανίστηκε ποτέ εντελώς, αλλά η ρετρό γοητεία του ανακαλύπτεται εκ νέου από γονείς που ψάχνουν ονόματα με διαχρονική ποιότητα. Προερχόμενο από τα λατινικά, συνδέεται με εννοιολογικές σημασίες όπως «φωτεινή» και «καθαρή». Απλό και κομψό, το Κλάρα ταιριάζει όμορφα σε κάθε γενιά.

Μέιμπελ

Το Μέιμπελ ακούγεται σαν όνομα βγαλμένο απευθείας από μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία, κάτι που ενδεχομένως είναι και ο λόγος που το κάνει ξανά ελκυστικό. Προερχόμενο από όνομα που σημαίνει «αξιαγάπητη», το Μέιμπελ διαθέτει μια ζεστή και ευχάριστη νότα. Ο σύντομος, απαλός του ήχος φαντάζει επίσης εκπληκτικά σύγχρονος.

Ότις

Το Ότις έχει την αδιαμφισβήτητη γοητεία ενός παλιομοδίτικου ονόματος χωρίς να φαίνεται υπερβολικά επίσημο. Δημοφιλές κάποτε, επιλέγεται ξανά από γονείς που προτιμούν σύντομα, ιδιαίτερα ονόματα. Ο δισύλλαβος ήχος του του προσδίδει έναν φιλικό και προσιτό χαρακτήρα.

Ούγκο

Σύντομο, σοφιστικέ και αδιαμφισβήτητα ρετρό, το Ούγκο χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Το όνομα έχει γερμανικές ρίζες και συνδέεται με το πνεύμα και τη διανοια. Η απλή του προφορά και ο ελαφρώς παλαιάς σχολής χαρακτήρας του το βοήθησαν να βρει μια νέα γενιά θαυμαστών.

Πηγή: Times of India