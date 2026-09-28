Η ακροδεξιά θα έχει συνολικά 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή της, μια σημαντική επιτυχία λιγότερο από επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου.

Η γαλλική ακροδεξιά, ο Εθνικός Συναγερμός (RN) της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί του, για πρώτη φορά κέρδισαν αρκετές έδρες στις έμμεσες εκλογές γερουσιαστών, ώστε να αποκτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία.

Από τις 348 έδρες της Γερουσίας, στις σημερινές εκλογές ανανεώνονταν οι 178. Η ακροδεξιά θα έχει συνολικά 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή της, μια σημαντική επιτυχία λιγότερο από επτά μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου. Ο RN, που είχε ήδη 3 γερουσιαστές, εκλέγει άλλους 9 ενώ το συμμαχικό κόμμα UDR εξέλεξε δύο γερουσιαστές.

Είναι η πρώτη φορά που ο Εθνικός Συναγερμός ξεπερνά το όριο των 10 εδρών στη Γερουσία.

«Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας» ανέφερε η Λεπέν, η υποψήφια του RN για την προεδρία, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

{https://x.com/MLP_officiel/status/2104259466833059845}

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Ο πρόεδρος του RN, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ότι οι γερουσιαστές του κόμματος θα σχηματίσουν κοινοβουλευτική ομάδα μαζί με τους συμμάχους τους από το UDR.

Ο RN είναι ήδη το μεγαλύτερο κόμμα στην Εθνοσυνέλευση (κάτω Βουλή) αφού στις εκλογές του 2024 εξέλεξε 119 βουλευτές, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία.

Οι εκλογές αυτές είναι έμμεσες, καθώς οι γερουσιαστές αναδεικνύονται από τους βουλευτές και τους τοπικούς αιρετούς αξιωματούχους.

Οι τοπικοί αιρετοί εκπρόσωποι ψηφίζουν για την εκλογή γερουσιαστών, με τις μισές έδρες της άνω Βουλής να ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια. Κάθε γερουσιαστής εκλέγεται για εξαετή θητεία.

Το ακροδεξιό κόμμα εισήλθε για πρώτη φορά στη Γερουσία το 2014, όταν ήταν γνωστό ως Εθνικό Μέτωπο, εκλέγοντας δύο γερουσιαστές. Το 2023 είχε εκλέξει τρεις.

Η Λεπέν εξετάζει την υποψηφιότητά της στις εκλογές του επόμενου έτους ως την καλύτερη μέχρι σήμερα ευκαιρία του κόμματός της να βρεθεί στην εξουσία. Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, καθώς ο κεντρώος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ολοκληρώνει τη θητεία του.