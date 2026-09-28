«Ανέδειξα ότι πριν από 1,5 χρόνο η Ελλάδα πήγε να καταστραφεί γιατί κάποιοι θέλουν να πέσει ο Μητσοτάκης», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Για το πρόσφατο ξέσπασμα του στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News και τα όσα είπε στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και στην Ανθή Βούλγαρη μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας πως δεν μετανιώνει καθόλου.

«Άκουσα τον κ. Σουρμελίδη που έλεγε ότι ήμουν 5 μέρες εν εξάλλω. Καθόλου εν εξάλλω δεν ήμουν. Πέντε μέρες βγήκα σε 200 Μέσα και έχουν να μου προσάψουν ένα λεπτό που φώναξα στην κ. Βούλγαρη. Πότε; Όταν με έβριζε», τόνισε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Δηλαδή να με βρίζουν, ήμουν και στο τηλέφωνο και να μην μιλάω κιόλας πάει και πολύ. Αυτό το «5 μέρες εν εξάλλω» ήταν το ένα λεπτό με την κ. Βούλγαρη, όπου θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν έκανα και κανένα τραγικό λάθος, διότι ανέδειξα και μία πραγματικότητα», συνέχισε.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν έχει μετανιώσει, απάντησε: «Καθόλου, καθόλου» και εξήγησε: «Ανέδειξα μία πραγματικότητα στην οποία επιμένω απολύτως. Ότι αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν οι δημοσιογραφικοί θεσμοί θα είχε γίνει μεγάλη συζήτηση γιατί τα κανάλια έπαιζαν ξυλόλια. Καλούσαν στα κανάλια δύο ανθρώπους ως εμπειρογνώμονες. Το ξυλόλιο το ξεκίνησε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος που το πήρε από τον Στέφανο Χίο, από το Μακελειό. Η φούντωση έγινε από τη θεωρεία των εμπειρογνώμονες. Δεν ήρθαν στο δικαστήριο να καταθέσουν διότι δεν είναι εμπειρογνώμονες. Δεν είναι στο μητρώο. Ανέδειξα ότι πριν από 1,5 χρόνο η Ελλάδα πήγε να καταστραφεί γιατί κάποιοι θέλουν να πέσει ο Μητσοτάκης».

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«Εξεπλάγην που εθίγη ο κ. Ελευθερόγλου»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στα περί «μπάφου» που είπε στον Νίκο Ελευθερόγλου, τονίζοντας ότι εξαπλάγην που θίχθηκε ο δημοσιογράφος.

«Μου αρέσει να έχουμε μία ειλικρίνεια. Στον κ. Ελευθερόγλου έκανα πλάκα. Όλοι οι παριστάμενοι πλην του κ. Ελευθερόγλου γέλασαν. Το ότι ο κ. Ελευθερόγλου εθίγη, παρότι εγώ εξαπλάγην που εθίγη, αλλά δικαίωμά του, αμέσως του είπα συγγνώμη. Σιγά το θέμα, να μου χρεώσετε αλαζονεία γι’ αυτό. Ψυχραιμία», είπε αναλυτικά.

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«Στα ευρήματα του MedWatch είναι και η Καρυστιανού»

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού «διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός», επισημαίνοντας ότι, όπως είπε, δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα. «Ξέραμε ότι δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Μέσα στα ευρήματα του MedWatch είναι και η κ. Καρυστιανού πράγματι, γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει, όπως είπε, εκδικητικό χαρακτήρα, ενώ σημείωσε ότι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το υπουργείο αλλά από τους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους. «Αυτά θα ελεγχθούν, όπως θα ελεγχθούν όλοι. Όχι εκδικητικά, το τονίζω αυτό. Το αν θα αντιμετωπίσει ποινές θα το αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν κάνω εγώ ελέγχους».

«Η κυρία Καρυστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Αυτό οι συνάδελφοί της γιατροί θα κρίνουν κατά πόσον μπορεί να θέσει σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

Κλείνοντας την αναφορά του στην υπόθεση, ο υπουργός Υγείας έδωσε και πολιτική διάσταση στην αντιπαράθεση, συνδέοντάς τη με τη δημόσια συζήτηση που είχε προηγηθεί της ανακοίνωσης του πολιτικού φορέα της κ. Καρυστιανού.

«Μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα της, στην Ελλάδα ως Ολυμπία Θεότης παρουσιαζόταν. Δεν τολμούσε κανείς να υπονοήσει κάτι για την κυρία Καρυστιανού», είπε.

«Όταν λέγαμε κάποιοι για την κβαντική ιατρική τότε, πέφτανε χιλιάδες τρολς να μας βρίσουν. Εγώ το έχω υποστεί αυτό στο παρελθόν, στη ζωή μου. Τώρα ξαφνικά αυτοί που την αποθέωναν, τώρα μας λένε “γιατί δεν την ελέγχετε;”», κατέληξε.

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«Κανένα σενάριο για κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό»

Ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε και στα σενάρια περί σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές, απορρίπτοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να υπάρξει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και άλλον πρωθυπουργό.

«Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Δεν συζητείται από κανέναν στη Νέα Δημοκρατία και κακώς το επαναφέρουν κάποιοι δημοσιογράφοι στο δημόσιο διάλογο», ανέφερε.

«Και είπα εγώ αυτό που είπα περί “μπάφου” ως ρητορική υπερβολή. Γιατί; Γιατί αυτό δεν υπάρχει. Και καλό είναι να μην λέμε στον κόσμο παραμύθια επιτέλους. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, με καμία συνθήκη», σημείωσε.

«Εάν ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει τις εκλογές, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ο Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι στη συγκυβέρνηση», είπε.

«Ο Σαμαράς το 2012 πήρε 18%, είπε κανείς να μην είναι πρωθυπουργός;»

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα, ο υπουργός Υγείας επικαλέστηκε τη στάση του πρώην πρωθυπουργού το 2012.

«Ο Σαμαράς το 2012 πήρε 18%. Είπε κανένας να φύγει ο Σαμαράς; Είχατε ακούσει έναν να λέει να φύγει ο Σαμαράς τότε;», ανέφερε.

«Όταν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, θα δούμε ποιες είναι οι θέσεις του. Θα το μετρήσουμε κανονικά. Εδώ είμαστε. Προς το παρόν το κυνηγάμε εδώ σαν έναν ανεμόμυλο που δεν υπάρχει», είπε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlqqqav177d5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για να προσθέσει λέγοντας:

«Σε ένα συναισθηματικό επίπεδο, το να δω τον Αντώνη Σαμαρά ως πολιτικό μου αντίπαλο με θλίβει πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω ψέματα. Δεν αλλάζουν τα αισθήματά μου για τον Σαμαρά. Παραμένουν αισθήματα σεβασμού και αγάπης».

«Άμα αυτός αποφασίσει να γίνει πολιτικός μας αντίπαλος, προφανώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Όπως θα αντιμετωπίζουμε τους πολιτικούς αντιπάλους. Πραγματικά ελπίζω να μην γίνει. Το ξεκαθαρίζω», πρόσθεσε.

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Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα «ή εμείς ή κανείς», λέγοντας ότι ο ίδιος δεν υιοθετεί αυτή τη λογική. «Εγώ δεν λέω “ή εμείς ή κανείς”. Λέω ο ελληνικός λαός μπορεί να θέλει συγκυβέρνηση. Δικαίωμα του ελληνικού λαού. Αφεντικό εδώ είναι λαός. Δεν είμαι εγώ», σημείωσε.

«Αν ο λαός δεν θέλει τον Μητσοτάκη, δεν θα ψηφίσει τον Μητσοτάκη. Ο λαός θα αποφασίσει», πρόσθεσε.