O Άδωνις ανακοίνωσε την υποψηφιότητα Σκουλού προλαβαίνοντας τον πρωθυπουργό.

Στη Β Πειραιά θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ ο φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός, ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στην ψυχαγωγική εκπομπή μόδας My style rocks. Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε κομματική εκδήλωση στη Νέα Ιωνία, παρουσιάζοντάς τον ως συμπαίκτη του στο τένις που μάλιστα τον κερδίζει.

Έτσι, αφενός πρόλαβε τον πρωθυπουργό, αφετέρου προκάλεσε ταραχή σε πολιτευτές και βουλευτές της ΝΔ που αναρωτιούνται αν θα βρουν μπροστά τους celebrities όταν ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο στην εκλογική τους περιφέρεια.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2104209792075968548}

Α.