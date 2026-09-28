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Φλώρος, Νικήτας, Μυλωνάκης - τα τρία φαβορί για εκλόγιμη θέση.

Πολλοί είναι οι «γαλάζιοι» που θα ήθελαν τη σιγουριά του ψηφοδελτίου Επικρατείας αλλά οι εκλόγιμες θέσεις είναι λίγες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, τρία πρόσωπα έχουν «κλειδωμένη» υποψηφιότητα εφόσον το θελήσουν:

- Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, που πρωταγωνίστησε στη διαχείριση της κρίσης στον Έβρο (απάντηση στην κριτική από δεξιά για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας).

- Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης (για το συμβολισμό της ενότητας του ευρύτερου κεντροδεξιού χώρου).

- Ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης (ως μήνυμα κατά της τοξικότητας).

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