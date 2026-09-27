Από τα ντοκουμέντα και τα τελευταία σημειώματα των «200» της Καισαριανής μέχρι την προειδοποίηση Κουτσούμπα για τους πολέμους που «δεν αποτέλεσαν παρελθόν και δεν θα αποτελέσουν». Οι στιγμές που σημάδεψαν το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή».

Τέσσερις ημέρες, χιλιάδες επισκέπτες, δεκάδες συναυλίες, συζητήσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις. Το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» ολοκληρώθηκε χθες, Σάββατο (26/9), στο Πάρκο Τρίτση, έχοντας συγκεντρώσει από την Τετάρτη (23/9) ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Οι εικόνες ήταν χαρακτηριστικές: γεμάτες σκηνές, χιλιάδες άνθρωποι να κινούνται από τη μία εκδήλωση στην άλλη, συναυλίες μέχρι αργά το βράδυ και ουρές ακόμη και στους χώρους των εκθέσεων. Από την Κεντρική και τη Λαϊκή Σκηνή μέχρι τη Μαθητική, τη Σκηνή Φοιτητών και Νέων Εργαζομένων, τα περίπτερα και τα δεκάδες στέκια, ολόκληρο το Πάρκο Τρίτση κινήθηκε στους ρυθμούς του Φεστιβάλ.

Πάνω από όλα, όμως, βρισκόταν το μήνυμα του Μπέρτολτ Μπρεχτ που συνόδευσε τη φετινή διοργάνωση: «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: ξέρει να σκέφτεται». Ένα μήνυμα που διαπερνούσε τις πολιτικές συζητήσεις, τις εκθέσεις και τις εκδηλώσεις και βρέθηκε αναπόφευκτα και στο επίκεντρο της τελευταίας βραδιάς.

Η αυλαία έπεσε με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος από την κατάμεστη Κεντρική Σκηνή μίλησε για τους πολέμους και τις διεθνείς εξελίξεις, την εμπλοκή της Ελλάδας στους διεθνείς σχεδιασμούς, την κυβέρνηση και την οικονομία, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα στη νέα γενιά για συμπόρευση με το ΚΚΕ.

Κουτσούμπας: «Να πάψουμε να είμαστε απλοί θεατές»

Στις διεθνείς εξελίξεις, στον πόλεμο και στην εμπλοκή της Ελλάδας στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ομιλία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας, υποστηρίζοντας ότι «οι πόλεμοι δεν αποτέλεσαν παρελθόν και δεν θα αποτελέσουν» όσο παραμένουν οι αιτίες που, σύμφωνα με το ΚΚΕ, τους γεννούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε στην ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκτιμώντας ότι η συμμετοχή Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί εγγύηση για τη χώρα, ενώ χαρακτήρισε τη συμμαχία με το Ισραήλ όχι «ασπίδα», αλλά «απειλή». Επανέλαβε παράλληλα τη θέση του κόμματός του για απεμπλοκή της Ελλάδας από τους διεθνείς στρατιωτικούς σχεδιασμούς και αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ.

Από το βήμα του Φεστιβάλ εξέφρασε την αλληλεγγύη του ΚΚΕ στον παλαιστινιακό και τον κουβανικό λαό, ενώ για το Κυπριακό επανέλαβε τη θέση για μία ανεξάρτητη και ενιαία Κύπρο, «ένα και όχι δύο κράτη», χωρίς ξένα στρατεύματα, βάσεις και εγγυητές.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Δημήτρης Κουτσούμπας άσκησε κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα υπόλοιπα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι τα λεγόμενα «κοστολογημένα» προγράμματά τους κινούνται μέσα στα ίδια όρια. «Μας κοστίζει πάρα πολύ ο καπιταλισμός, μας κοστίζουν πολύ τα κέρδη του κεφαλαίου και η πολιτική των κομμάτων που τα υπηρετεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη νεολαία, λέγοντας ότι σε αυτήν «δεν ταιριάζει ο συμβιβασμός και η παραίτηση από τα όνειρά της», αλλά «η καινοτόμα σκέψη, η τόλμη, η διεκδίκηση», καλώντας τους νέους να διεκδικήσουν «όσα τους ανήκουν».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε ακόμη στους αγώνες του ΕΑΜ, στους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Καισαριανής και στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, σημειώνοντας ότι «σ' αυτούς τους δρόμους που μας άνοιξαν οι προηγούμενες γενιές συνεχίζουμε να βαδίζουμε».

Παράλληλα, έστρεψε το βλέμμα και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, υποστηρίζοντας ότι θα αποτελέσει «τεράστιο κέρδος για τον λαό και τη νεολαία» ένα ακόμη πιο ισχυρό ΚΚΕ, ώστε, όπως είπε, να αντιμετωπίσει «από καλύτερες θέσεις» όσα θεωρεί ότι βρίσκονται απέναντι στα συμφέροντα του λαού.

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ: «Να πάψουμε να είμαστε απλοί θεατές, αλλά να γίνουμε πρωταγωνιστές του ιστορικού γίγνεσθαι».

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Δεκάδες καλλιτέχνες και μουσικές σε κάθε γωνιά

Το Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» δεν θα μπορούσε, φυσικά, να είναι μόνο πολιτικές συζητήσεις και εκδηλώσεις. Από το βράδυ της Τετάρτης, οι σκηνές στο Πάρκο Τρίτση γέμισαν μουσική, με χιλιάδες ανθρώπους να μετακινούνται από συναυλία σε συναυλία και από το ροκ και το έντεχνο μέχρι το παραδοσιακό γλέντι και την ηλεκτρονική μουσική.

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Ο Μίλτος Πασχαλίδης, παρά τη φαρυγγίτιδα που, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, θα τον είχε κρατήσει μακριά από οποιαδήποτε άλλη συναυλία, βρέθηκε κανονικά στην Κεντρική Σκηνή, με το κοινό να αναλαμβάνει πολλές φορές... χρέη δεύτερης φωνής. Ξεχωριστές ήταν οι αναφορές του στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και στον Παύλο Φύσσα, ενώ αφιέρωσε το «Αγύριστο κεφάλι» στη μνήμη του Σπύρου Χαλβατζή.

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Στην ίδια σκηνή οι «Κοινοί Θνητοί» έφεραν τους δικούς τους ήχους και τους πολιτικούς στίχους τους, ενώ στη Λαϊκή Σκηνή οι «Γκιντίκι» έστησαν ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με μουσικές από τη Μακεδονία και την Ήπειρο μέχρι τη Θράκη και τα νησιά. Τα «Κίτρινα Ποδήλατα», από την άλλη, ανέβασαν τις εντάσεις στη Σκηνή Φοιτητών και Νέων Εργαζομένων.

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Μία από τις ιδιαίτερες στιγμές της δεύτερης ημέρας ήταν το μεγάλο αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου, με τον Μανώλη Μητσιά, την Πίτσα Παπαδοπούλου, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη Σοφία Παπάζογλου, την Ηρώ Σαΐα, τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τον Γιάννη Διονυσίου. Η ίδια η στιχουργός ανέβηκε στο τέλος στη σκηνή και το αφιέρωμα έκλεισε με το «Δυνατά, Δυνατά».

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Στις υπόλοιπες σκηνές πέρασαν, μεταξύ άλλων, τα «Υπόγεια Ρεύματα», ο Κωστής Μαραβέγιας και ο Κωνσταντίνος Βήτα, ενώ η Κεντρική Σκηνή γέμισε ξανά για τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος γιόρτασε μαζί με το κοινό τα 30 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.

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Και αυτά ήταν μόνο ένα μέρος από όσα συνέβησαν στις σκηνές του Φεστιβάλ. Στη διάρκεια του τετραημέρου βρέθηκαν ακόμη εκεί ο Χρήστος Θηβαίος, η Μαρία Παπαγεωργίου, οι KollektivA, η Μυρτώ Βασιλείου, η Μαριάνα Κατσιμίχα, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Νίκος Ζιώγαλας, ο Λάκης Παπαδόπουλος, ο Μανώλης Φάμελλος, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βιολέττα Ίκαρη, τα «Καλογεράκια», η Νεφέλη Φασούλη, η Έλενα Λεώνη, ο Papazό, η Πέγκυ Ζήνα, ο Βασίλης Σκουλάς, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Φωτεινή Βελεσιώτου και ο Μάκης Σεβίλογλου.

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Και βέβαια, το μεγάλο μουσικό φινάλε ήρθε το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, με το αφιέρωμα «Δικός μας είναι ο κόσμος» και τη Μαρία Φαραντούρη, τον Διονύση Τσακνή, τη Ρίτα Αντωνοπούλου, την Εβελυν Ασουάντ, τον Σταμάτη Μπερή, τον Κωνσταντίνο Μπιμπή, τον Βασίλη Προδρόμου και την Ιωάννα Φόρτη, πριν τη σκυτάλη πάρει η Νατάσσα Μποφίλιου.

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Το πρόγραμμα συμπλήρωσαν, μεταξύ άλλων, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, ο Εισβολέας, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, οι Miskin & Kozmo, Tiny Jackal, «Το Σφάλμα» και Raibo, Twinsanity, Ταφ Λάθος, καθώς και οι Βαγγέλης Κορακάκης, Γιώργης Μανωλάκης και Νίκος Φάκαρος.

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Οι «200» της Καισαριανής μέσα στο Φεστιβάλ

Από τις συναυλίες και τις γεμάτες σκηνές, σε έναν χώρο όπου ο κόσμος χαμήλωνε τη φωνή και στεκόταν για αρκετή ώρα. Η μεγάλη έκθεση για τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν από τους ναζί στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 αποτέλεσε μία από τις ξεχωριστές ενότητες του φετινού Φεστιβάλ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν δώδεκα ασπρόμαυρες φωτογραφίες, τοποθετημένες σε χρονική σειρά, οι οποίες καταγράφουν τη μεταφορά των κρατουμένων και τις τελευταίες στιγμές πριν από την εκτέλεση. Ξεχωριστή θέση είχαν οι δύο τελευταίες εικόνες, οι οποίες, σύμφωνα με τους διοργανωτές, δεν είχαν μέχρι σήμερα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό και καταγράφουν όσα ακολούθησαν την εκτέλεση.

Η έκθεση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο φωτογραφικό υλικό. Στις προθήκες βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα και τεκμήρια των εκτελεσμένων: γράμματα από την Ακροναυπλία, χειροποίητες κάρτες από τα χρόνια της φυλακής, το ρολόι και η ταυτότητα του Βαλάση Βαλασόπουλου, καθώς και επιστολές του Ναπολέοντα Σουκατζίδη προς τον πατέρα του από το Χαϊδάρι.

Πάνω στα λευκά χαλίκια, ανάμεσα σε κόκκινα γαρύφαλλα, είχαν τοποθετηθεί αντίγραφα από τα τελευταία χειρόγραφα σημειώματα των μελλοθάνατων, αρκετά από τα οποία είχαν πεταχτεί από τα φορτηγά κατά τη διαδρομή προς την Καισαριανή, με την ελπίδα ότι κάποιος θα τα έβρισκε και θα τα παρέδιδε στις οικογένειές τους.

Ανάμεσα στα εκθέματα βρισκόταν και το μαντίλι του Σπήλιου Αμπελογιάννη. Πάνω του είχε γράψει με μολύβι το όνομα και τη διεύθυνσή του στον Κολωνό, ώστε να φτάσει στους δικούς του. Το μαντίλι διασώθηκε, παρέμεινε για χρόνια κρυμμένο μέσα σε έναν τενεκέ στην αυλή σπιτιού και δεκαετίες αργότερα παραδόθηκε στο ΚΚΕ από την οικογένειά του.

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