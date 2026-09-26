Το συμπέρασμα είναι ότι για τα περισσότερα δέντρα δεν αρκεί να γνωρίζουμε ότι «το φθινόπωρο είναι καλό για κλάδεμα».

Το φθινόπωρο θεωρείται από πολλούς η κατάλληλη εποχή για το κλάδεμα των δέντρων, ωστόσο το πότε ακριβώς θα πιάσουμε το κλαδευτήρι μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στην υγεία τους.

Δύο ειδικοί στη φροντίδα των δέντρων εξηγούν στο The Spruce ότι, για τα περισσότερα είδη, το φθινόπωρο αποτελεί πράγματι την καλύτερη επιλογή - αλλά όχι απαραίτητα από τις πρώτες εβδομάδες του.

Η Λίσα Τέιντεβαλντ, πιστοποιημένη δενδροκόμος και ιδιοκτήτρια της Urban Forest Pro, υποστηρίζει ότι το φθινόπωρο είναι συνολικά προτιμότερο για την υγεία των περισσότερων δέντρων. Ο Κάουστουμπ Ντέο, ιδιοκτήτης της Blooma Tree Experts, επισημαίνει πάντως ότι η σωστή χρονική στιγμή εξαρτάται από το είδος του δέντρου, το κλίμα της περιοχής αλλά και το πόσο εκτεταμένο θα είναι το κλάδεμα.

Γιατί το τέλος του φθινοπώρου είναι ιδανικό

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, τα δέντρα περνούν σταδιακά σε περίοδο ληθάργου. Η ανάπτυξή τους επιβραδύνεται και έτσι το κλάδεμα προκαλεί μικρότερο στρες, επιτρέποντάς τους να ανακάμψουν ευκολότερα.

Υπάρχει και ένα σημαντικό πρακτικό πλεονέκτημα: όταν έχουν πέσει τα φύλλα, είναι πολύ ευκολότερο να διακρίνει κανείς τη δομή του δέντρου και να αποφασίσει ποια κλαδιά πρέπει πραγματικά να αφαιρεθούν. Τα μεγάλα και δομικά κλαδέματα είναι προτιμότερο να πραγματοποιούνται κατά την περίοδο ληθάργου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γιατί δεν πρέπει να βιαστούμε

Οι ειδικοί, ωστόσο, προειδοποιούν ότι το πρώιμο φθινόπωρο δεν είναι απαραίτητα καλή στιγμή. Όσο υπάρχουν ακόμη πολλά φύλλα, η δομή του δέντρου δεν είναι πλήρως ορατή.

Επιπλέον, ένα πρόωρο κλάδεμα μπορεί να διεγείρει την εμφάνιση νέας βλάστησης ακριβώς την περίοδο κατά την οποία το δέντρο προετοιμάζεται να περάσει σε λήθαργο. Παράλληλα, οι υγρές συνθήκες του φθινοπώρου μπορούν να ευνοήσουν μύκητες που προκαλούν σήψη του ξύλου.

Πότε είναι προτιμότερη η άνοιξη

Η άνοιξη δεν αποκλείεται ως περίοδος κλαδέματος. Αντίθετα, μπορεί να είναι χρήσιμη όταν ο στόχος είναι να ενισχυθεί η ανάπτυξη νέων φύλλων και κλαδιών. Παράλληλα, μετά τον χειμώνα είναι ευκολότερο να εντοπιστούν τυχόν ζημιές που προκάλεσαν το κρύο και οι κακές καιρικές συνθήκες.

Υπάρχει όμως και μειονέκτημα: καθώς το δέντρο «ξυπνά», ένα μεγάλο κλάδεμα μπορεί να του προκαλέσει περισσότερο στρες, ενώ η νέα ανάπτυξη που θα πυροδοτήσει ενδέχεται να είναι ασθενέστερη. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν να αφήνουμε τις μεγαλύτερες επεμβάσεις για την περίοδο του ληθάργου.

Τι άλλο χρειάζονται τα δέντρα το φθινόπωρο

Το κλάδεμα καλό είναι να γίνεται αφού πέσουν εντελώς τα φύλλα αλλά πριν επικρατήσουν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Η φθινοπωρινή φροντίδα δεν σταματά, όμως, εκεί.

Οι ειδικοί συστήνουν περιορισμένο αλλά συνεχιζόμενο πότισμα, λίπανση βραδείας αποδέσμευσης και ανανέωση του στρώματος εδαφοκάλυψης γύρω από τον κορμό. Παράλληλα, τα πεσμένα φύλλα καλό είναι να απομακρύνονται από τη βάση του δέντρου, καθώς η συσσώρευσή τους μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές για μύκητες και μούχλα.

Πηγή thespruce.com