Απαλλαγείτε από τη μυρωδιά κλεισούρας ή υγρασίας μέσα σε λίγα λεπτά με αυτό το απλό κόλπο.

Η καθαριότητα του σπιτιού αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα υγιεινό περιβάλλον. Η απομάκρυνση της βρωμιάς δεν συμβάλλει μόνο στην καθαρή εικόνα του χώρου, αλλά βοηθά και στην εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών που συχνά δημιουργούνται μετά το μαγείρεμα ή όταν ένα δωμάτιο παραμένει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ευτυχώς, υπάρχουν ορισμένα απλά κόλπα που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των δυσάρεστων οσμών μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, με φυσικό τρόπο.

Γαρίφαλο και δεντρολίβανο

Αν σας ενοχλεί η μυρωδιά κλεισούρας ή υγρασίας, μπορείτε να δοκιμάσετε ένα απλό κόλπο: βράστε γαρίφαλο (το μπαχαρικό) μαζί με δεντρολίβανο.

Βάζετε νερό σε μια κατσαρόλα και στη συνέχεια προσθέστε γαρίφαλο και κλαδάκια δεντρολίβανου.

Τα αφήνετε να βράσουν για περίπου 30 λεπτά και στη συνέχεια σβήνετε τη φωτιά.

Ο ατμός και τα αρώματα του μείγματος διαχέονται στον χώρο και βοηθούν να καλυφθούν οι δυσάρεστες μυρωδιές.

Μπορείτε επίσης να αφήσετε το μείγμα να κρυώσει, να το βάλετε σε ένα μπουκάλι με ψεκαστήρα και να το χρησιμοποιήσετε ως φυσικό αρωματικό χώρου.

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Το συγκεκριμένο μείγμα αποτελεί μια απλή λύση για την αντιμετώπιση των δυσάρεστων οσμών, χωρίς την έκθεση στις επιβλαβείς ουσίες που μπορεί να περιέχουν ορισμένα συμβατικά χημικά προϊόντα.

Τα αποσμητικά χώρου συχνά περιέχουν σωματίδια και συστατικά που ενδέχεται να είναι επιβαρυντικά για την υγεία, ενώ ο συγκεκριμένος συνδυασμός αρωματίζει τον χώρο χάρη στα αιθέρια έλαια που περιέχουν τα ίδια τα συστατικά του.

Με πληροφορίες από eleconomista.es