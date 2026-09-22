Γνωρίζει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης του κύβου

Ένα εξάχρονο κορίτσι από την Κίνα κατέρριψε μέσα σε μόλις τρεις ημέρες δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην επίλυση του κύβου Ρούμπικ 3x3x3, σε διοργανώσεις της World Cube Association.

Η εξάχρονη Λιάν Γιουντζί έγινε η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που έχει πετύχει μέσο χρόνο επίλυσης κάτω από τα 4,5 δευτερόλεπτα. Αρχικά κατέρριψε το ρεκόρ με χρόνο 4,52 δευτερόλεπτα και μόλις λίγες ημέρες αργότερα βελτίωσε την απόδοσή της, φθάνοντας τα 4,27 δευτερόλεπτα, σε διαγωνισμούς που πραγματοποιήθηκαν στη Γουχάν και την Γκουανγκζού της Κίνας.

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Η μικρή Λιάν Γιουντζί από την επαρχία Σιτσουάν γνωρίζει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης του κύβου, έπειτα από έναν χρόνο εντατικής προπόνησης. Τον τελευταίο χρόνο αφιέρωνε καθημερινά δύο έως τρεις ώρες στην εξάσκηση, προκειμένου να βελτιώσει την ταχύτητα και την τεχνική της.

Με πληροφορίες από BBC