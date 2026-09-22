Την ώρα που το CNN, το MS NOW και το Politico προχωρούν σε αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για τον αποκλεισμό τους από τον Λευκό Οίκο, ο αμερικάνος πρόεδρος χαρακτηρίζει τα fake news «απειλή για την εθνική ασφάλεια».

Ο Λευκός Οίκος προχώρησε τη Δευτέρα στη δημιουργία δικής του «τηλεόρασης», αφού πρώτα απέκλεισε το CNN από το λεγόμενο «press pool», «αναγκάζοντας» και τα υπόλοιπα μεγάλα δίκτυα να αποσυρθούν από τη συλλογική κάλυψη του προέδρου.

Το «Trump Tv» είναι πρακτικά ένα κανάλι συνεχούς ροής (streaming) στο YouTube του Λευκού Οίκου, το οποίο θα φιλοξενεί «κορυφαία βίντεο, σημαντικές δηλώσεις και highlights που πρέπει να δείτε, με συνεχή ροή 24/7 και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο». Η αρχή έγινε τη Δευτέρα με παλιές δηλώσεις του Τραμπ από την επίσκεψή του στο Όρος Ράσμορ τον Ιούλιο.

{https://x.com/WhiteHouse/status/2102172574822048160}

Νωρίτερα χθες ο Τραμπ είχε κάνει δηλώσεις αλλά χωρίς… ήχο, με τα βουβά πλάνα να τον δείχνουν να κόβει μια κορδέλα και να μιλάει στους διπλανούς του.

{https://x.com/atrupar/status/2102093387281088592}

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Παραδοσιακά στην τηλεοπτική ομάδα του Λευκού Οίκου συμμετέχουν, εκτός από το CNN, τα NBC News, ABC News, CBS News και Fox News. Τα δίκτυα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής την κάλυψη των δραστηριοτήτων του εκάστοτε προέδρου και μοιράζονται στη συνέχεια το οπτικοακουστικό υλικό και τις δηλώσεις με τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης.

Το σύστημα αυτό επιτρέπει την κάλυψη γεγονότων στα οποία, για πρακτικούς λόγους, δεν είναι δυνατόν να παρευρίσκονται ταυτόχρονα όλοι οι δημοσιογράφοι.

Το CNN επρόκειτο τη Δευτέρα να αναλάβει, βάσει της καθιερωμένης εναλλαγής, τον ρόλο του τηλεοπτικού δικτύου που θα κάλυπτε τον πρόεδρο για λογαριασμό του pool, ωστόσο ο Λευκός Οίκος δεν του επέτρεψε να ασκήσει τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Ο επικεφαλής του γραφείου της Fox News στην Ουάσιγκτον και προσωρινός πρόεδρος της κοινοπραξίας του τηλεοπτικού pool, Μπράιαν Μπότον, ενημέρωσε τα μέλη ότι, με άμεση ισχύ, η ομάδα δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις του προέδρου που έχουν οριστεί ως «pool coverage». Όπως ανέφερε σε σημείωμά του, το οποίο περιήλθε στην κατοχή των New York Times, η απόφαση ακολούθησε τη στάση του Λευκού Οίκου να εμποδίσει το CNN να εκπληρώσει τα προγραμματισμένα καθήκοντά του.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η σύγκρουση μεταξύ του Λευκού Οίκου και συγκεκριμένων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης περνά και στις δικαστικές αίθουσες: CNN, MS NOW και Politico ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν κατά του Τραμπ, επιδιώκοντας την ανατροπή της απαγόρευσης που έχει επιβληθεί στα τρία μέσα από τον Λευκό Οίκο. Το Σαββατοκύριακο ο αμερικανός πρόεδρος απέκλεισε τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους από τα τρία ειδησεογραφικά μέσα «ως αποτέλεσμα των συνεχών ρεπορτάζ τους με FAKE NEWS!»